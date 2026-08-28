西藏尼泊爾泥石流｜導遊臨時改行程救全團　感觸：無比幸運又沉重

中國與尼泊爾邊境發生泥石流災難，摧毀不少村莊，造成大量死傷，當局指失蹤人數仍未能核實。原訂當天要到西藏吉隆口岸的帶團導遊沐先生(化名)表示，這是「無比幸運又沉重的一天。」

內地媒體《潮新聞》報道，導遊沐先生表示，這兩天他剛好帶了客人前往當地旅遊，但前一晚下了一夜的雨，擔心看不到雪山，原本把吉隆口岸的行程提前到上午，最終還是決定先去亞洲一號觀景台，這個決定，卻令他們避過一劫，令沐先生不禁感觸：「無比幸運又沉重的一天。」沐先生憶述，他們在26日上午約10點半快登頂時聽到很響的轟隆轟隆聲，起初以為是雪崩，沒人想得到是泥石流。他指出，當時觀景台附近的天氣和風景都還不錯，中午他們下山用了午餐，嘗試申請吉隆口岸的通行證，「一般來說一個小時左右就會通過了，但是通行證一直沒下來，看新聞才知道口岸被泥石流沖了。」