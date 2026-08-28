耳道藏多粒種子　竟在深處發芽生長(有片)

一名1歲幼童因頻頻抓耳，被家長帶往醫院檢查，詎料醫生竟從其耳道深處發現數顆植物種子，而且部分種子已經發芽。首都兒童醫學中心科普號發文指出，首都醫科大學附屬首都兒童醫學中心耳鼻咽喉頭頸外科近日接診這名幼童。幼童家長透露，孩子近期經常抓耳朵，但沒有明顯哭鬧或發燒等症狀，直到偶然發現耳道口有乾癟種子，擔心耳內仍殘留異物，趕緊帶孩子就醫。
經耳內鏡檢查後，醫生發現多顆植物種子嵌在耳道深處，並緊貼鼓膜。由於孩子年紀尚小，無法配合門診操作，加上異物位置較深，又靠近鼓膜，若直接取出，可能造成耳道撕裂或鼓膜損傷，因此醫生決定在全身麻醉下進行手術。手術歷時約5分鐘，所有種子均被完整取出。更令人意外的是，這些滯留在耳內的種子已經發芽。
耳道分泌物和殘留水汽為種子發芽提供條件
首都兒童醫學中心主任醫師陸穎霞解釋，人體外耳道溫度相對恆定、環境濕潤且氧氣充足，加上耳道分泌物和殘留水汽，恰好為種子發芽提供條件。她指出，嬰幼兒耳道較狹窄，細小種子一旦進入後容易卡住，無法自行掉出，並可能在耳內逐漸吸水、膨脹，甚至生根發芽，持續刺激耳道組織。所幸這名幼童及時就醫，術後耳道和鼓膜均完好無損，預料不會對聽力造成長期影響。醫生提醒，1歲左右的幼童正處於探索階段，常會將身邊細小物品塞入口、鼻或耳朵，這也是兒童耳道異物急症常見原因之一。一旦發現耳內有異物，不要自行使用棉籤或鑷子掏挖，更不應滴水沖洗，以免將異物推得更深，甚至劃傷耳道或損傷鼓膜。尤其是植物種子，遇水後可能加速膨脹和發芽，因此應盡快交由專業醫生處理。