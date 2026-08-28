耳道藏多粒種子　竟在深處發芽生長(有片)

一名1歲幼童因頻頻抓耳，被家長帶往醫院檢查，詎料醫生竟從其耳道深處發現數顆植物種子，而且部分種子已經發芽。首都兒童醫學中心科普號發文指出，首都醫科大學附屬首都兒童醫學中心耳鼻咽喉頭頸外科近日接診這名幼童。幼童家長透露，孩子近期經常抓耳朵，但沒有明顯哭鬧或發燒等症狀，直到偶然發現耳道口有乾癟種子，擔心耳內仍殘留異物，趕緊帶孩子就醫。

經耳內鏡檢查後，醫生發現多顆植物種子嵌在耳道深處，並緊貼鼓膜。由於孩子年紀尚小，無法配合門診操作，加上異物位置較深，又靠近鼓膜，若直接取出，可能造成耳道撕裂或鼓膜損傷，因此醫生決定在全身麻醉下進行手術。手術歷時約5分鐘，所有種子均被完整取出。更令人意外的是，這些滯留在耳內的種子已經發芽。