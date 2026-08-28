西藏尼泊爾泥石流｜習近平主持政治局會議部署搜救　全力搜救國內外失聯人員

尼泊爾及中國西藏邊境周三(26日)的嚴重泥石流巨災，兩國目前增至最少472人死亡，超過1500人失蹤。中共中央政治局今日(28日)召開會議，研究部署西藏日喀則吉隆縣泥石流災害搶險救援工作，中共中央總書記、國家主席習近平主持。會議開始時全體起立，向吉隆縣泥石流災害遇難人員默哀。

會議指因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯，災害發生後，黨中央高度重視，習近平立即作出重要指示，對搶險救援和應急處置等工作提出明確要求。國務院總理李強趕赴災區，看望慰問受災群眾和搶險救援人員，現場指導搶險救援和應急處置工作。