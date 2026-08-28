西藏尼泊爾泥石流｜習近平主持政治局會議部署搜救　全力搜救國內外失聯人員

尼泊爾及中國西藏邊境周三(26日)的嚴重泥石流巨災，兩國目前增至最少472人死亡，超過1500人失蹤。中共中央政治局今日(28日)召開會議，研究部署西藏日喀則吉隆縣泥石流災害搶險救援工作，中共中央總書記、國家主席習近平主持。會議開始時全體起立，向吉隆縣泥石流災害遇難人員默哀。
會議指因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯，災害發生後，黨中央高度重視，習近平立即作出重要指示，對搶險救援和應急處置等工作提出明確要求。國務院總理李強趕赴災區，看望慰問受災群眾和搶險救援人員，現場指導搶險救援和應急處置工作。
搶險救援面臨極大困難
會議強調災害發生在高原高寒地區，溝谷陡峭、氣候多變，周邊仍有不少冰川冰湖、地質災害隱患，搶險救援面臨極大困難。有關方面要堅持人民至上、生命至上，以堅決有力的舉措、科學高效的方法，扎實做好各項工作。要科學制定搜救方案，全力搜救國內外失聯人員。要加強監測預警，密切關注堰塞湖和周邊山體穩定性，採取有效措施嚴防發生次生災害。要強化現場人員管理，確保救援全過程安全。要妥善安置好受災群眾，做好撫恤、救濟等善後處置工作。要對尼泊爾受災地區提供緊急援助，開展國際救援合作。
會議指要全面排查風險隱患，抓緊開展青藏高原冰川冰湖資源調查，強化動態監測預警，提高災害鏈風險識別能力。要完善應急處置機制，加強上下游風險隱患監測預警和回應聯動，落實風險區轉移路線、安置地點等人員轉移措施。要建強搶險救援關鍵力量，在災害風險大的高原、山區、邊境等偏遠地區適當增加消防救援、工程搶險等力量佈局，提升斷路、斷電、斷網條件下的應急處置能力。要加強邊境災害管理國際合作，共同推動提升應急管理和防災減災救災水平。