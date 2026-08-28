西藏尼泊爾泥石流｜李強抵西藏視察慰問災民 促信息發布公開透明

尼泊爾及中國西藏邊境周三(26日)的嚴重泥石流巨災，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。受中共總書記習近平委託，國務院總理李強周四(27日)赴西藏日喀則市吉隆縣指導吉隆口岸泥石流災害搶險救援和應急處置工作。他強調，習近平十分牽掛受災地區群眾，對做好搶險救援和應急處置等工作作出重要指示，堅持人民至上、生命至上，全力以赴做好搶險救援和應急處置工作。李強又要求嚴密防範次生災害，公開透明做好災情和搶險救援工作信息發布。

李強抵達日喀則機場後立即趕往吉隆受災區域察看災情，看望慰問搶險救援人員。他指災害造成重大人員傷亡失聯，令人十分痛心，要科學制定搜救方案，千方百計搜救失聯人員，只要有一線希望，就要盡最大努力。要搶修道路、通信、電力等受損基礎設施，盡快暢通救援通道。他向奮戰在一線的搶險救援人員表示感謝，希望他們克服困難、連續作戰，並叮囑他們一定要做好自身安全防護。隨後，李強來到安置點看望受災群眾，轉達習近平的關懷和慰問。他強調，要繼續做好救災物資調撥調運，保障轉移安置群眾的基本生活需要。

嚴密防範次生災害 在吉隆泥石流災害前方指揮部，李強聽取工作匯報，研究部署進一步做好搶險救援和應急處置工作。他強調，要統籌調度安排救援力量裝備，強化現場統一指揮，進一步全面摸清失聯人員情況，有力有序有效開展現場救援。要用心用情做好善後處置，對遇難、失聯人員家屬加強人文關懷和心理疏導，落實好撫恤、救濟等措施。要加強受災及周邊區域氣象、水文、地質等監測預報預警，做好衛生防疫消殺，嚴密防範次生災害。要公開透明做好災情和搶險救援工作信息發佈。要加強涉外應急處置和溝通協調，與相關外方一道做好失聯人員摸排、善後處置等工作。要進一步發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用和黨員幹部先鋒模範作用，帶領受災群眾堅定信心、共渡難關。

李強指出當前國內仍處於主汛期，防汛、防台風形勢依然嚴峻複雜，要緊盯重點區域和部位加密巡查排險，扎實做好各類災害防禦工作，切實維護人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。