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出版：2026-Aug-29 12:45
更新：2026-Aug-29 12:45

西藏尼泊爾泥石流｜中方公布7死554失蹤　國門一帶變廢墟

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第一梯救援隊抵達吉隆口岸核心災區開展廢墟搜索。（圖／新華社）

第一梯救援隊抵達吉隆口岸核心災區開展廢墟搜索。（圖／新華社）

西藏日喀則吉隆口岸重大泥石流災害，截至29日凌晨1時，災害已造成7人死亡、554人失聯，另有2名熱索村民獲救。第一梯救援隊先頭組於28日下午5時左右抵達救援核心位置，現場建築全部被沖毀，猶如一片廢墟。

據官方《央視新聞》報道，災害發生後，當地緊急調派軍警、消防、公安及醫護等多方力量投入搶救。28日起，救援隊伍採取「水、陸、空」並進方式，持續挺進受災核心區。

初步搜索和排查

其中，中國救援隊、拉薩消防救援機動支隊等組成聯合救援隊，28日從駐地緊急出發，經過約9小時連續行進，第一梯隊先頭組於當天下午5時左右抵達吉隆口岸救援核心位置，隨即展開搜索。西藏消防救援總隊6人、四川消防救援總隊15人及1隻搜救犬，也成為首批抵達核心區的專業救援力量。

首批抵達吉隆口岸核心位置的救援隊伍發現，原國門附近建築全部被沖毀，現場一片廢墟，仍有淤泥，腳踩會陷進去。救援隊已採取人工搜索和犬搜索方式，對周圍環境進行了初步搜索和排查。

目前救援採取多路並進。陸路由消防及救援人員翻山挺進災區；水路利用橡皮艇沿河道推進；空中則出動大載重無人機，進行災情勘查、失聯人員搜索及物資投送。

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堰塞湖持續下洩

不過，救援現場也發現東林藏布河上游堰塞湖已有洪水下洩，前線人員表示可看到大量洪水持續從上游傾瀉而下，後續將視情況利用無人機進行物資投送，並嚴防次生災害。

道路搶通同樣是救援關鍵。距離吉隆口岸約1.7公里處，山谷蜿蜒且有多個S彎，根據無人機偵察，至少還有6處路段需要打通，預估超過3公里道路待搶通，部分區域泥沙堆積厚度更超過2.5公尺。

目前工程人員採取分區作業，先由無人機勘查路況，再由挖掘機清除泥沙、打通廊道，最後利用推土機拓寬道路，為後續救援車輛及人員進入災區爭取通道。

截至目前，已有約2096名救援力量投入搶險，累計505人次深入吉隆口岸核心區，並出動300多輛各類車輛。同時部署衛星通信車及便攜式衛星基站，維持前線通信。

此外，約500名受災威脅民眾已安全轉移至4處臨時安置點。西藏軍區也派出醫療巡診隊，攜帶藥品、帳篷及野戰救護車前往安置點，為受災民眾提供醫療服務。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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