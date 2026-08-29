西藏尼泊爾泥石流｜中方公布7死554失蹤　國門一帶變廢墟

西藏日喀則吉隆口岸重大泥石流災害，截至29日凌晨1時，災害已造成7人死亡、554人失聯，另有2名熱索村民獲救。第一梯救援隊先頭組於28日下午5時左右抵達救援核心位置，現場建築全部被沖毀，猶如一片廢墟。 據官方《央視新聞》報道，災害發生後，當地緊急調派軍警、消防、公安及醫護等多方力量投入搶救。28日起，救援隊伍採取「水、陸、空」並進方式，持續挺進受災核心區。 初步搜索和排查 其中，中國救援隊、拉薩消防救援機動支隊等組成聯合救援隊，28日從駐地緊急出發，經過約9小時連續行進，第一梯隊先頭組於當天下午5時左右抵達吉隆口岸救援核心位置，隨即展開搜索。西藏消防救援總隊6人、四川消防救援總隊15人及1隻搜救犬，也成為首批抵達核心區的專業救援力量。

首批抵達吉隆口岸核心位置的救援隊伍發現，原國門附近建築全部被沖毀，現場一片廢墟，仍有淤泥，腳踩會陷進去。救援隊已採取人工搜索和犬搜索方式，對周圍環境進行了初步搜索和排查。 目前救援採取多路並進。陸路由消防及救援人員翻山挺進災區；水路利用橡皮艇沿河道推進；空中則出動大載重無人機，進行災情勘查、失聯人員搜索及物資投送。

堰塞湖持續下洩 不過，救援現場也發現東林藏布河上游堰塞湖已有洪水下洩，前線人員表示可看到大量洪水持續從上游傾瀉而下，後續將視情況利用無人機進行物資投送，並嚴防次生災害。 道路搶通同樣是救援關鍵。距離吉隆口岸約1.7公里處，山谷蜿蜒且有多個S彎，根據無人機偵察，至少還有6處路段需要打通，預估超過3公里道路待搶通，部分區域泥沙堆積厚度更超過2.5公尺。 目前工程人員採取分區作業，先由無人機勘查路況，再由挖掘機清除泥沙、打通廊道，最後利用推土機拓寬道路，為後續救援車輛及人員進入災區爭取通道。