Joeman全面停工　經理人Yuni及團隊接管頻道出新片

台灣YouTuber Joeman因與前女朋友蕭伊感情風波遭團隊全面停工，8月28日頻道上傳新片不見本尊身影，改由經理人Yuni及其他團隊成員主持。Yuni在影片開場直言，團隊無法認同老闆在感情觀上的偏差與不成熟行為，已決定全面暫停Joeman的所有公開拍攝與活動。

經理人︰無法認同Joeman感情觀

Yuni身為經理人兼女性員工代表，在影片中強調團隊完全未參與老闆的個人感情私事，得知相關消息時大家都感到震驚與錯愕。她表示：「身為女性，我是絕對不能認同老闆在感情觀上面的偏差，還有他一些不成熟的行為，所以我現在已經決定把他關起來了。」Yuni明確指出，目前已全面暫停Joeman所有的公開拍攝與活動。