Joeman全面停工　經理人Yuni及團隊接管頻道出新片

台灣YouTuber Joeman因與前女朋友蕭伊感情風波遭團隊全面停工，8月28日頻道上傳新片不見本尊身影，改由經理人Yuni及其他團隊成員主持。Yuni在影片開場直言，團隊無法認同老闆在感情觀上的偏差與不成熟行為，已決定全面暫停Joeman的所有公開拍攝與活動。
經理人︰無法認同Joeman感情觀
Yuni身為經理人兼女性員工代表，在影片中強調團隊完全未參與老闆的個人感情私事，得知相關消息時大家都感到震驚與錯愕。她表示：「身為女性，我是絕對不能認同老闆在感情觀上面的偏差，還有他一些不成熟的行為，所以我現在已經決定把他關起來了。」Yuni明確指出，目前已全面暫停Joeman所有的公開拍攝與活動。
提到頻道未來運作與Joeman的動向，Yuni認為當前最重要的任務是讓他好好調整自己、深刻反省並面對人生課題。她強調，雖然感情屬於私人領域，但仍有必要向支持的觀眾負起責任：「我不希望支持Joeman讓大家覺得是一件很丟臉的事情，所以在真正反省跟有所成長之前，我就沒有打算放他出來了。」
在Joeman暫停工作期間，頻道招牌企劃《公車食刻表》將改由團隊夥伴與經理人Yuni組成的三人主持群接棒出擊，繼續挑戰街頭搭訕任務。 當中有路人接受訪問時說出關鍵字「牛肉麵」，令Yuni忍俊不禁。
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