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出版：2026-Aug-29 15:15
更新：2026-Aug-29 15:15

西藏尼泊爾泥石流｜央視：冰崩7分鐘襲口岸　幾乎無逃生時間

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《央視》動畫演示尼泊爾冰崩跨境沖擊破壞力。（圖／翻攝央視聞）

《央視》動畫演示尼泊爾冰崩跨境沖擊破壞力。（圖／翻攝央視聞）

中國與尼泊爾邊境發生泥石流災害，西藏日喀則吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。官方《央視》動畫演示，冰崩總面積高達62萬平方米跨境沖擊，平均流速達每秒50米，民眾僅有7分鐘逃命時間，難以反應致傷亡慘重。

據官方《央視新聞》報道，此次災害源頭位於尼泊爾境內高程約5,140米的錯堅河上游冰川，冰崩總面積62萬平方米。冰川整體崩塌後，高速裹挾鏟刮溝道鬆散堆積物，匯入中尼界河郭巴峽曲，向西匯入東林藏布並演化成強衝擊力泥石流，最終重創吉隆口岸及下游區域。

總面積62萬平方米

此次泥石流因超大高差與超高流速形成極強破壞力，20公里運動路徑內垂直高差近3,300米，從冰川崩塌到泥石流衝擊吉隆口岸僅用時7分鐘，平均流速達每秒50米，群眾幾乎沒有避險反應時間，災害規模、衝擊力度以及傷亡情況極為嚴重。

高速泥石流衝擊了吉隆藏布之後，分兩個方向：一路向上游方向，影響距離將近三公里。另一路則沿着吉隆藏布向下游，往尼泊爾境內持續運動，影響距離數十公里。

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救援工作非常困難

尼泊爾相關研究機構專家接受《央視》採訪表示，目前地質、氣象等各種外部條件，使得這次救援工作呈現出非常困難的情況。首先，是地形極其狹窄，重型裝備難以快速進行推進，工作場地非常有限。

其次是次生災害風險極高。除堰塞湖外，冰崩源區底部存在一個斗狀水體，測算面積超過12萬平方米，且水深尚不清楚。另外，在冰崩陡壁右側還有一塊圍岩冰體，上有大量冰裂隙，增加研判難度。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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