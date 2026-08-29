內地出生人口跌破800萬創新低　未來面臨三大挑戰

回顧近5年數據，2021年至2025年出生人口依序為1062萬、956萬、902萬、954萬及792萬人。2024年出生人口一度回升，但2025年卻再次大幅下滑，不僅跌破800萬，更較2016年出生人口高峰減少超過一半。

根據公報，2025年底中國總人口約14.05億人，全年出生人口792萬人，出生率降至5.63‰；死亡人口則達1131萬人，死亡率8.04‰，全年人口自然成長率持續為負。

內地人口出生數再創新低！國家衛健委28日公布《2025年我國衛生健康事業發展統計公報》，數據顯示，2025年全年出生人口僅792萬人，70多年來首度跌破800萬大關，較2024年大減162萬人，年減近17%，也凸顯人口結構持續面臨壓力。

出生人口減少之際，性別結構則出現些微改善。2025年出生人口性別比為111.5，也就是每100名女嬰對應約111.5名男嬰，仍高於聯合國認為相對合理的103至107區間，但較前一年微幅下降0.2。

健康指標方面，2025年底中國人均預期壽命達79.25歲，孕產婦死亡率降至每10萬人13.4人，嬰兒死亡率則降至3.8‰。