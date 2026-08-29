《我要做廚神》新一季澳門取景　本地代表迎戰亞洲菜高手

由華納兄弟探索集團、CreAsia Studio與Banijay Entertainment聯合製作的全新實境競賽節目《我要做廚神：亞洲版》（另譯《廚神當道：亞洲版》）將於9月23日在HBO Max上線，並分別於9月22、23日在TLC旅遊生活頻道與Discovery頻道首播。本季共10集，聚焦過往節目參賽者回歸，在一連串全新的高難度挑戰中正面交鋒，角逐《我要做廚神：亞洲版》的榮譽頭銜。

節目由亞洲知名餐飲界重量級人物主廚Edward Lee、主廚「Pam」Pichaya S.以及主廚Kelvin Cheung擔任評審。本季在聯合國教科文組織評選的創意城市美食之都澳門拍攝，參賽者將在當地具代表性的市場、米芝連星級餐廳，以及《我要做廚神：亞洲版》專屬廚房接受廚藝挑戰。