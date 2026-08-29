《我要做廚神》新一季澳門取景　本地代表迎戰亞洲菜高手

由華納兄弟探索集團、CreAsia Studio與Banijay Entertainment聯合製作的全新實境競賽節目《我要做廚神：亞洲版》（另譯《廚神當道：亞洲版》）將於9月23日在HBO Max上線，並分別於9月22、23日在TLC旅遊生活頻道與Discovery頻道首播。本季共10集，聚焦過往節目參賽者回歸，在一連串全新的高難度挑戰中正面交鋒，角逐《我要做廚神：亞洲版》的榮譽頭銜。
節目由亞洲知名餐飲界重量級人物主廚Edward Lee、主廚「Pam」Pichaya S.以及主廚Kelvin Cheung擔任評審。本季在聯合國教科文組織評選的創意城市美食之都澳門拍攝，參賽者將在當地具代表性的市場、米芝連星級餐廳，以及《我要做廚神：亞洲版》專屬廚房接受廚藝挑戰。
已播出超過750季
本季競賽集結國際烹飪人才，包括越南裔澳洲籍主廚Khanh Ong、餐廳老闆Sahadol「Pond」Tantrapim、馬來西亞糕點師Marcus Low、南韓美食專家Areum Yoon、「Culinary and Cultural Ambassador of Meghalaya」Nambie Jessica Marak、亞洲菜系主廚Audrey Wicksana、Therese Lum、Mime Kataniwa、Ivory Yat以及來自澳門的Sandy Tang。客座評審陣容包括Mark Wiens、Abi Marquez、主廚Ken Chong與主廚Julien Tongourian。
MasterChef是經過健力士世界紀錄認證為全球最成功的廚藝電視節目模式，由Banijay Entertainment全球代表。該超級品牌由Franc Roddam創作並於1990年首次推出，已在74個市場製作當地版本，至今已播出超過750季、超過16,000集。參賽者將面對終極挑戰，全面發揮自身的廚藝、創意與多才多藝。
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