浙江玉環兩個月內3個颱風先後登陸　專家揭關鍵原因

颱風「沙德爾」在8月28日於浙江省玉環市坎門登陸，中心附近最大風力達12級，令玉環在短短48天內，已有3個強颱風接連登陸，成為浙江氣象紀錄罕見一幕。

據《觀察者網》報道，回顧今年颱風路徑，7月11日「巴威」登陸坎門；8月9日強颱風「白海豚」再度來襲；到了8月28日，「沙德爾」又在坎門登陸。不到50天、3個12級以上颱風接連登陸於玉環同一街道，成為浙江有氣象紀錄以來首見的罕見現象。

根據資料，1949年至2025年間，共有51個颱風登陸浙江，歷史上僅1972年平陽、2009年蒼南曾出現同一年有2個颱風登陸同一縣市。至2004年曾出現一年3個颱風登陸浙江，但分別位於不同縣域。如今3個颱風集在玉環坎門「殊途同歸」，罕見程度引發熱議。