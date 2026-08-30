浙江玉環兩個月內3個颱風先後登陸　專家揭關鍵原因

颱風「沙德爾」在8月28日於浙江省玉環市坎門登陸，中心附近最大風力達12級，令玉環在短短48天內，已有3個強颱風接連登陸，成為浙江氣象紀錄罕見一幕。
據《觀察者網》報道，回顧今年颱風路徑，7月11日「巴威」登陸坎門；8月9日強颱風「白海豚」再度來襲；到了8月28日，「沙德爾」又在坎門登陸。不到50天、3個12級以上颱風接連登陸於玉環同一街道，成為浙江有氣象紀錄以來首見的罕見現象。
根據資料，1949年至2025年間，共有51個颱風登陸浙江，歷史上僅1972年平陽、2009年蒼南曾出現同一年有2個颱風登陸同一縣市。至2004年曾出現一年3個颱風登陸浙江，但分別位於不同縣域。如今3個颱風集在玉環坎門「殊途同歸」，罕見程度引發熱議。
被網民封為新一代風都
網友封玉環為新一代「風都」；甚至有人拿「玉環」的地名開玩笑，指「沙德爾」像唐玄宗李隆基，眼裡只有「玉環」，不肯繞路。
為何颱風總愛找上玉環？專家分析，地理位置與海岸地形是關鍵。玉環位於台州、溫州海岸線中間，本島向東突出至東海，外海島嶼稀少，幾乎沒有天然屏障削弱颱風威力；而坎門位於玉環東端，三面環海，颱風一旦沿東海西進，很容易直接迎面衝擊。
副熱帶高壓強盛又穩定 形成傳送帶
此外，今年夏季副熱帶高壓強盛又穩定，形成宛如「傳送帶」的引導氣流，使部分颱風生成後沿固定路徑一路向西北移動，浙江中南部因此成為高風險區。其中「白海豚」更是一路狂奔超過7000公里，從極東側海域生成後西進浙江。
專家指出，玉環本身確實屬於颱風高風險區，但48天內3個強颱風精準登陸同一街道，仍屬極低機率的巧合。而「沙德爾」還碰上天文大潮，加上狂風、巨浪、高潮位及暴雨，使當地防災壓力大增。
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