西藏尼泊爾泥石流｜西藏增至16死546失蹤 發布會指氣候變暖為原因

西藏尼泊爾發生嚴重泥石流後，西藏吉隆今日（8月30日）上午舉行新聞發布會，宣佈截至8月29日晚上6時，已造成16死、546失蹤，搜救現場未再發現生還者，並稱已查明災害原因是氣候變暖長期作用下冰川失穩所致。
據《央視新聞》報道，西藏自治區人民政府新聞辦公室召開「西藏吉隆8·26泥石流災害」新聞發布會一開始，全體起立，為遇難者默哀。
會上宣布最新死亡與失蹤人數，也公布截至30日，經多部門聯合全域拉網排查與線索溯源比對，共查出261名失蹤外籍人士，來自23個國家。其中尼泊爾最多達104人，其次是印度49人，拉脫維亞33人，美國18人與英國15人。
會上介紹，西藏泥石流災害原因現已查明，是氣候變暖長期作用下冰川失穩所致，災害暴發突然、洪峰流量大、運行速度快、破壞性強、影響範圍廣，這也是青藏高原及周邊地區冰凍圈災害呈現的全新顯著特徵。
27個建築物被夷為平地
據介紹，中科院成都山地所冰凍圈應急減災團隊，通過分析遙感監測資料和現場回傳資料，結合實地踏勘走訪綜合認為，8月26日上午10時52分左右，尼泊爾境內一條冰川在海拔約5,200米處斷裂發生冰岩崩，高位快速墜落至4,000米左右，沖刷山體形成巨型泥石流，高速衝擊約22公里後直達海拔1,800米左右的吉隆口岸，導致該區域約0.7平方公里、27個建築物及相應附屬設施被夷為平地。
通過閉路電視發現，此次冰岩崩從發生到衝擊吉隆口岸僅約6至7分鐘。據分析，制約此次災害處置最突出的風險，就是位於核心區域上方的堰塞湖。該堰塞湖已經溢流洩洪，目前總體情況穩定，發生整體潰決的可能性較小。
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