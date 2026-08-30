雲南暴雨致鹽塘水庫有潰壩風險 8000人緊急撤離（央視新聞）

綜合《新華社》、《央視新聞》報道，最新氣象資料顯示，勐臘縣氣象台30日上午7時11分再次升級發布暴雨紅色預警，過去3小時磨憨鎮一處應急監測站累計降雨達65毫米，預計未來3小時暴雨仍將持續，磨憨等地暴雨災害風險高，必須防範水浸、山洪暴發等地質災害。

雲南省西雙版納州勐臘縣近日遭遇強降雨，磨憨鎮爆發水浸災情，磨龍村鹽塘水庫一度有潰壩風險。當地撤離大批市民，磨憨鎮政府今日（8月30日）上午表示，目前已組織8,000多人撤離，救援人員正進行水庫洩洪。

磨憨鎮政府30日上午表示，水庫溢壩情況已基本受到控制，部分水位已透過洩洪能力下降，但當地仍持續降雨，搶險人員仍在水庫進行洩洪及相關處置。當地在8月29日已啟動防汛Ⅱ級應急響應，並緊急組織危險區域市民撤離。

官方截至8月29日下午4時公布的數字顯示，已有磨龍、尚勇、尚岡、曼庄等6個村及社區、共2,200多人撤離；8月30日上午，磨憨鎮政府進一步表示，隨著風險擴大，目前已有8,000多人撤離。

值得注意的是，鹽塘水庫目前並非單純的農業水利設施。公開資料顯示，磨憨鹽塘水庫位於磨龍村，主要供應生活用水，同時兼顧農業及工業用水。水庫自2023年啟動擴建工程，擴建後總庫容達851.1萬立方公尺，是中寮磨憨—磨丁經濟合作區的重要供水來源。

面對水庫險情，國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部等部門已介入調度，並調撥帳篷、折疊床、棉被及毛毯等1萬件中央救災物資，協助當地撤離及安置；雲南省方面也緊急調撥2.05萬件救災物資。另有超過1,500名解放軍、武警、消防、公安及應急救援人員投入救災。