為救血癌母親骨髓配對　北京女29歲才知非親生

「媽媽不相信，從小帶到大，養了29年，怎麼可能不是親生的？」北京一名29歲女子近日為罹患血癌的母親進行骨髓配對，檢測結果卻意外揭開一個埋藏29年的身世秘密——她竟然不是父母的親生女兒。
據《法治進行時》報道，女子8月28日公開經歷。她為了罹患血癌的母親，前往醫院接受骨髓配對，卻在檢測過程中發現配型結果與預期不符。
醫院指出生當日僅一剖腹產產婦
女子回憶，第一次得知結果時，她心中便產生疑問，甚至曾抱著「請醫院幫忙查查」的想法，希望確認是不是當年出生時發生抱錯嬰兒。但院方表示，當年母親生產時是剖腹產，而且當天只有她一名剖腹產產婦，因此認為不太可能認錯人。
為了尋求真相，女子最終決定接受DNA親子鑑定。然而，鑑定結果卻讓全家陷入震驚：檢測結果排除「父母」為她的親父及親母。
面對突如其來的身世，女子最難受的並不是身世，而是想到母親。她含著眼淚翻看母親親手記錄的「寶寶日記」，從出生開始，母親便一筆一畫記錄女兒成長過程中的點點滴滴，從童年到成年，幾乎每一個重要瞬間都留下痕跡。
病母難以接受結果
女子表示，母親至今仍難以接受這個結果，因為在她眼中，這個女兒是自己從出生一路照顧、養育了29年的孩子，「怎麼可能不是親生的？」
而親子鑑定結果公布後，父親最初陷入沉默，之後反過來安慰女兒，勸她不要承受太大的心理壓力，並表示如果當年真的是孩子被抱錯，「我才是最大的受害者」。女子目前最大的心願已經不是追究自己身世，而是希望找到母親真正的親生孩子，不讓母親留下永遠的遺憾。
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