為救血癌母親骨髓配對　北京女29歲才知非親生

「媽媽不相信，從小帶到大，養了29年，怎麼可能不是親生的？」北京一名29歲女子近日為罹患血癌的母親進行骨髓配對，檢測結果卻意外揭開一個埋藏29年的身世秘密——她竟然不是父母的親生女兒。

據《法治進行時》報道，女子8月28日公開經歷。她為了罹患血癌的母親，前往醫院接受骨髓配對，卻在檢測過程中發現配型結果與預期不符。

醫院指出生當日僅一剖腹產產婦

女子回憶，第一次得知結果時，她心中便產生疑問，甚至曾抱著「請醫院幫忙查查」的想法，希望確認是不是當年出生時發生抱錯嬰兒。但院方表示，當年母親生產時是剖腹產，而且當天只有她一名剖腹產產婦，因此認為不太可能認錯人。