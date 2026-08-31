福建泉州化工廠疑溴洩漏　被橙紅色霧氣籠罩

8月30日，《澎湃新聞》向泉港區應急管理局了解情況，管理局人員表示，相關部門先前已安排專家及執法人員前往現場處理，同時提醒市民不要靠近事故中心區域。

據《瀟湘晨報》報道，泉港區應急管理局工作人員表示，相關部門已趕赴現場處理，事件屬於「小範圍洩漏」，目前災情已經獲得控制。由於事故發生在園區內部，且洩漏範圍可控，一般不會對周邊市民身體健康造成影響。

從網傳影片可以看到，事發區域上空出現明顯橙紅色霧氣，部分畫面甚至可見霧氣沿著園區內道路及建築物附近擴散。由於溴具有明顯顏色及刺激性，相關影像迅速在網路上引發討論。

中國化工博物館曾介紹，溴的化學符號為「Br」，屬於鹵素，是目前唯一在室溫下呈液態的非金屬元素。純溴是一種黏稠、可流動的紅棕色液體，具有毒性及刺激性，在標準溫度及壓力下容易揮發形成紅色蒸氣，並帶有類似氯氣的刺鼻惡臭。

目前公開資訊尚未透露此次疑似溴洩漏的具體原因、洩漏量。事故詳細情況仍有待相關部門進一步調查及公布。