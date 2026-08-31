中尼泥石流災害 冰岩崩發生僅7分鐘衝至吉隆口岸

中國西藏和尼泊爾邊境上周發生泥石流災難，西藏自治區人民政府新聞辦公室昨在吉隆縣吉隆鎮舉行新聞發布會，中國科學院成都山地所研究員蘇鵬程稱，監測發現，此次冰岩崩從發生到衝擊吉隆口岸僅約6至7分鐘。他指今次災害是氣候變暖長期作用下冰川失穩所致，災害爆發突然、洪峰流量大、運行速度快、破壞性強、影響範圍廣，這也是青藏高原及周邊地區冰凍圈災害呈現的全新顯著特徵。

蘇鵬程說，通過近日遙感監測數據和實地踏勘，綜合分析認為：此次災害源頭發生在中國和尼泊爾界河流域尼泊爾一側。北京時間8月26日上午，尼泊爾境內藍塘里壤峰北坡一條冰川在海拔約5,200米處斷裂發生冰岩崩，高位快速墜落至4,000米左右，沖刷山體形成巨型泥石流，沿普熱普強藏布河和東林藏布河高速衝擊約22公里後直達海拔1,800米左右的吉隆口岸，導致該區域約0.7平方公里、27處建築及相應附屬設施被夷為平地。應急救援指揮部副指揮長、自治區副主席趙鵬說，本次災害突發迅猛、泥石流破壞力極強，受災地區基礎設施、人員登記台等大面積損毀，給人員溯源排查工作帶來極大困難。災情發生後，多部門聯合開展全域拉網排查、線索溯源比對，目前排查失聯外籍人員共計261人，來自23個國家。

尼泊爾增至794死 西藏16人遇難 救援工作方面，當局動員組織解放軍、武警部隊、中國消防救援隊、邊防、公安以及中國安能等各方救援力量2,141人，調派救援車輛269輛、救援裝備3,922套。現在「水陸空」三路並進，挺進受災核心區。西藏自治區主席、吉隆縣「8．26」泥石流災害應急救援指揮部指揮長嘎瑪澤登表示，截至上周六晚上6時，災害造成16人遇難、546人失聯。尼泊爾方面，昨日死亡人數增至794人、2,502人失蹤。報道指，多達320名印度人失蹤，美國國務院則稱90名美國人失蹤；中方稍早指近100名公民在尼泊爾失聯。尼泊爾政府初步估計，災後重建需要40億至50億美元，但最終損失仍在評估。《路透社》指出，尼泊爾這項重建費用恐佔全國GDP近10%，十分龐大。