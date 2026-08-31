西藏吉隆出入境邊防檢查站執勤一隊「90後」女警文燕，在8月26日中尼邊境泥石流災害後失蹤，她的父親崩潰表示，「我好心痛。就一個女兒」，「哪怕她傷了殘了，我只要她還活著。」

綜合內地傳媒報道，1994年出生的文燕是重慶市萬州人，為家中獨生女，2013年12月入伍，被分配到吉隆邊防檢查站，負責出入境大廳秩序維護。2015年尼泊爾曾發生規模8.1地震，她參與搶救，為當時唯一獲得表揚的女警。

「只要有一線希望，我都要等」

土石流發生前2日，她父親文明勝給女兒發去一段陽台花開的影片，附言「家裏的花開了」，竟成為父女最後一次對話。文明勝哽咽表示，「第4天了，一直就沒有更好的消息。我個人認為很渺茫了，但是只要有一線希望，我都要等，我要等到最好的結果。哪怕她是傷了殘了，只要她還活著我就滿意了。」