西藏吉隆出入境邊防檢查站執勤一隊「90後」女警文燕，在8月26日中尼邊境泥石流災害後失蹤，她的父親崩潰表示，「我好心痛。就一個女兒」，「哪怕她傷了殘了，我只要她還活著。」
綜合內地傳媒報道，1994年出生的文燕是重慶市萬州人，為家中獨生女，2013年12月入伍，被分配到吉隆邊防檢查站，負責出入境大廳秩序維護。2015年尼泊爾曾發生規模8.1地震，她參與搶救，為當時唯一獲得表揚的女警。
「只要有一線希望，我都要等」
土石流發生前2日，她父親文明勝給女兒發去一段陽台花開的影片，附言「家裏的花開了」，竟成為父女最後一次對話。文明勝哽咽表示，「第4天了，一直就沒有更好的消息。我個人認為很渺茫了，但是只要有一線希望，我都要等，我要等到最好的結果。哪怕她是傷了殘了，只要她還活著我就滿意了。」
文明勝透過社交媒體說，女兒本來下個月休假，大家都期待著奇蹟出現，「我們都很想你，請妳一定不要丟下我們。」目前內地搜救工作持續進行，而文燕值守13年的驗證台區域，如今只剩扭曲鋼筋和厚厚泥沙，目前尚未發現生還者。
泥石流沖刷痕跡「20層樓高」
《央視新聞》報道，搜救昨進入第5日，西藏一方未再發現生還者，逾60名搜救人員徒步逾10小時後抵達現場，因夜間下雨，草地無法搭帳篷，隊員只能露天休息。
救援人員表示，已將4萬平方公尺區域搜尋兩遍，將進一步搜索。根據現場所見，災區遭泥石流沖刷留下的痕跡，高達約20層樓，河道也被嚴重破壞。自然資源部表示，發現60多處地質災害點，而其中8處屬高風險點。
報道引述中國科學院成都山地災害與環境研究所研究員蘇鵬程表示，當時斷裂冰川面積相當於60多個足球場大小，大量冰塊及岩石沿狹長溝道高速下墜，在摩擦及碰撞作用下產生熱能，形成大量融水，再與冰磧物混合，演變成巨型泥石流。
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