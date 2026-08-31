北京博物館珍貴蛇標本被兩童破壞 館方直斥性質惡劣

北京國家動物博物館日前發生標本被破壞事件，一名父親帶同2名兒童參觀瀕危動物展廳，將珍貴蛇類標本拿出來，被孩子用手抓及用腳踢。兩件珍貴標本涉嫌被破壞後，館方直斥「性質惡劣」，考慮依法究責。
蛇標本皮龜裂 舌頭被扯斷
綜合傳媒報道，館方8月29日發文證實，涉事2件標本分別為飯鏟頭（又名舟山眼鏡蛇、英文為Chinese cobra）及莽山原矛頭蝮（Mangshan pit viper）。根據閉路電視顯示，孩子在標本前玩耍，父親不但沒有制止，更親手拿起莽山原矛頭蝮標本，遞給孩子玩。
事後莽山原矛頭蝮標本出現舌頭斷裂、腹部蛇皮龜裂，而飯鏟頭標本則被兒童脫鞋拍打，致腹部兩側及頸部皮張受損。館方正評估標本損傷程度，將交由專業標本師修復。但由於此類標本沒有統一市場定價，賠償金額將按實際損壞程度及相關法律案例評估。
莽山原矛頭蝮為重點保護野生動物
莽山原矛頭蝮又稱莽山烙鐵頭，是內地特有物種，屬一級重點保護野生動物，野生族群瀕臨滅絕。報道表示，這件標本由男子陳遠輝捐贈。1984年，陳遠輝在救治蛇傷患者時發現這種未知毒蛇的線索，為研究及保護瀕危物種，他先後9次被蛇咬傷，更導致中指終身殘疾。
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