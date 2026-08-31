北京博物館珍貴蛇標本被兩童破壞 館方直斥性質惡劣

閉路電視拍下一名家長涉嫌拿起北京國家動物博物館珍貴蛇類標本，最終被兩兒童破壞。（網易）

北京國家動物博物館日前發生標本被破壞事件，一名父親帶同2名兒童參觀瀕危動物展廳，將珍貴蛇類標本拿出來，被孩子用手抓及用腳踢。兩件珍貴標本涉嫌被破壞後，館方直斥「性質惡劣」，考慮依法究責。

蛇標本皮龜裂 舌頭被扯斷

綜合傳媒報道，館方8月29日發文證實，涉事2件標本分別為飯鏟頭（又名舟山眼鏡蛇、英文為Chinese cobra）及莽山原矛頭蝮（Mangshan pit viper）。根據閉路電視顯示，孩子在標本前玩耍，父親不但沒有制止，更親手拿起莽山原矛頭蝮標本，遞給孩子玩。