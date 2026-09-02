出席成員國元首理事會 習近平︰上合組織應引領歷史航向

國家主席習近平周二在吉爾吉斯首都比什凱克出席上海合作組織成員國元首理事會第二十六次會議，並發表重要講話。習近平指今年是上合組織成立25周年，組織在冷戰的深刻教訓、「三股勢力」的現實威脅及各國人民對和平與發展的熱切期盼中應運而生；25年後的今天，世界百年變局加速演進，對話和對抗、共贏和零和、多邊和單邊激烈博弈，戰爭陰霾並未遠去；指上合組織站在關乎人類前途命運的十字路口，應勇擔歷史責任，主動引領歷史航向。

習近平表示，25年來上合組織走過不平凡歷程，最重大的發展成就是一步步成為世上幅員最廣、人口最多、發展潛力巨大的新型區域合作組織；而且始終遵循互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展的「上海精神」；同時找到不結盟、不對抗、不針對第三方的正確共處之道。

提出四大主張

他認為，如今上合組織應主動引領歷史航向，並提出四大主張。一是堅持發展優先，開創共同繁榮的前景，倡導經濟全球化、鞏固貿易投資、互聯互通、能源資源等傳統領域合作，拓展人工智能、數字經濟、綠色產業、綠色礦產等新興領域合作。他指中方把上合組織視為高質量共建一帶一路、踐行全球發展倡議的優先區域，將繼續辦好上合組織數字經濟論壇、農業博覽會等活動，面向上合組織國家建設國際人工智能應用合作中心，與上合組織國家繼續推進新增「千萬千瓦光伏」、「千萬千瓦風電」項目建設，未來3年同上合組織國家聯合實施100個科技合作項目，並繼續開展中國——上合組織綠色產業人才培養。