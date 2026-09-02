出席成員國元首理事會 習近平︰上合組織應引領歷史航向

國家主席習近平周二在吉爾吉斯首都比什凱克出席上海合作組織成員國元首理事會第二十六次會議，並發表重要講話。習近平指今年是上合組織成立25周年，組織在冷戰的深刻教訓、「三股勢力」的現實威脅及各國人民對和平與發展的熱切期盼中應運而生；25年後的今天，世界百年變局加速演進，對話和對抗、共贏和零和、多邊和單邊激烈博弈，戰爭陰霾並未遠去；指上合組織站在關乎人類前途命運的十字路口，應勇擔歷史責任，主動引領歷史航向。
習近平表示，25年來上合組織走過不平凡歷程，最重大的發展成就是一步步成為世上幅員最廣、人口最多、發展潛力巨大的新型區域合作組織；而且始終遵循互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展的「上海精神」；同時找到不結盟、不對抗、不針對第三方的正確共處之道。
提出四大主張
他認為，如今上合組織應主動引領歷史航向，並提出四大主張。一是堅持發展優先，開創共同繁榮的前景，倡導經濟全球化、鞏固貿易投資、互聯互通、能源資源等傳統領域合作，拓展人工智能、數字經濟、綠色產業、綠色礦產等新興領域合作。他指中方把上合組織視為高質量共建一帶一路、踐行全球發展倡議的優先區域，將繼續辦好上合組織數字經濟論壇、農業博覽會等活動，面向上合組織國家建設國際人工智能應用合作中心，與上合組織國家繼續推進新增「千萬千瓦光伏」、「千萬千瓦風電」項目建設，未來3年同上合組織國家聯合實施100個科技合作項目，並繼續開展中國——上合組織綠色產業人才培養。
二是堅持安全為要，營造普遍安全的環境；要統籌應對傳統和非傳統威脅，打擊「三股勢力」、跨國有組織犯罪、毒品走私和電信詐騙，加強信息、生物、外空安全合作，嚴防外部勢力干涉各國內政、危害政治安全、破壞地區穩定。三是堅持以人為本，厚植世代友好的根基；要統籌考慮各國歷史文化、社會制度、發展階段特點，構建立法機構、政黨、學校、智庫、企業、媒體等合作網絡，促進民間交往。中方將成立中國——上合組織基礎教育合作中心，並繼續通過孔子學院、魯班工坊等搭建交流橋梁。
四是堅持對話協商，完善公平有序的治理。中方支持上合組織就踐行全球治理倡議開展示範性合作，並倡議繼續完善組織運作機制，提升決策和執行效率；歡迎更多志同道合的國家成為伙伴，共同參與完善區域和全球治理。在烏克蘭、中東、阿富汗等國際和地區熱點問題上，中方願同各方加強溝通和協調，堅持標本兼治，推動政治解決。