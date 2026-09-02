深圳劃一全市校服款式及價格　最貴一套二百五有找

深圳校服近日在網上掀起討論，原因不是設計多華麗，而是主打「全市統一款式、超商自行購買、整套百元人民幣內」的模式，價格親民、品質有一定保障，加上款式簡單大方，讓不少家長直呼「真香」，甚至有網友建議其他城市跟進。 綜合內媒報道，深圳早在2002年就開始實施全市統一校服，被稱為內地首個推行統一校服款式的城市。2026年8月，全國首個校服顏色團體標準《深圳市中小學生校服顏色》正式發布實施，進一步統一校服色度參數及色差限值，並新增白色校服防透視檢測，從細節降低服裝透視問題，保障學生隱私。

按季節及中小學有所區分 深圳市統一校服按季節分為夏季、秋季和冬季。據深圳市教育局微信公眾號，深圳市中小學校服供應企業約有150間，校服銷售網點覆蓋學校周邊文具店、社區商鋪、超市和線上平台，甚至可以經外賣App購買直送到家。 深圳市一連鎖超市官方小程序顯示，深圳市統一校服按季節及中小學有所區分，小學一套夏季運動服不超過140元人民幣（以下同，約163港元），一件秋季運動上衣售價75元（約87.5港元），一套冬季運動服售價208元（約243港元）。中學一套夏季運動服售價不超過170元（約198港元），一件秋季運動上衣售價85元（約99.2港元），一套冬季校服售價248元（約289港元）。

「深圳校服真的很香」 報道指出，由於藍白設計簡潔、價格合理，不少學生甚至在寒暑假外出時仍會穿着，讓原本只屬於校園的制服，逐漸成為深圳的一種城市文化符號。而深圳校服受到歡迎的關鍵，在於把選擇權交還給家長和學生。 部分地區的校服採購過去被批評存在款式老舊、價格不透明、購買管道單一及品質不一等問題，學生嫌穿起來不好看，家長則覺得「花錢又不值得」，雙方都陷入兩難。 相關消息引發熱議，網友們紛紛表示，「深圳校服真的很香」、「全市統一款式，還能自己在商場買」、「又便宜又省事兒」，不過也有不少人認為，校服改革未必要完全複製深圳模式，但「價格合理、公開採購、品質透明、方便購買」等做法，確實值得其他地區參考。