AI製內地長劇《後西遊記》首播爆紅　成本最高壓低9成

AI生成內容正式殺進主流電視市場！內地首部號稱「全AIGC製作」的長篇電視劇《後西遊記》，8月31日晚間登上湖南衛視黃金檔首播，首播即拿下同時段省級衛視收視第一，實時收視率達0.3384%、市佔率約1.7862%，引發市場及網友熱烈討論。 綜合內媒報道，《後西遊記》開播後，據相關平台數據，酷雲同時段收視排名省級衛視第一，當天更衝上66個全網熱搜，相關話題曝光量突破1億次。受到AI影視題材及首播成績激勵，出品方芒果超媒9月1日股價直接「20CM」（個股上漲20％）漲停鎖死，市場也將此視為AI影視內容正式進入主流廣電體系的重要訊號。

殺入主流電視 《後西遊記》改編自明末清初匿名作者創作的同名神魔小說，原著被視為《西遊記》三大續書之一。劇情沿用經典《西遊記》的世界觀，設定在取經千年後，當世人逐漸曲解真經、導致世間亂象叢生，孫小聖帶領一群「西遊二代」重新踏上西行之路，希望重新理解真經、破解世間迷障。 不過，相較於故事本身，這部戲真正引發外界關注的，是整部作品大量導入生成式AI製作。

《後西遊記》由湖南芒果TV出品，並獲字節跳動Seedance系列AI技術支持，採取「邊製作、邊審核、邊播出」模式。第一季共30集，每集約40分鐘，首季「花果山篇」從8月31日起播出，首周先上線5集。此外，製作團隊還將觀眾即時評論及彈幕反應，作為後續劇情製作的參考，讓觀眾從單純「追劇的人」，進一步成為內容創作的參與者。 部分表演略顯僵硬 據悉，透過AI影視製作平台，從劇本、畫面到內容生成等流程導入人工智能，《後西遊記》僅花約4個月便完成整季內容，單集製作成本最高可壓低約9成。《每日經濟新聞》採訪多名AI影視從業者指出，部分AI長劇的製作成本已可比同規模真人劇下降一半以上，甚至不到20人的團隊就能完成長篇內容；但另一方面，部分項目的算力及Token消耗，佔整體投資超過7成。