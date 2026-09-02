澳門中六生感被針對 通渠水淋女班主任恐致失明毀容

昨日開學日(9月1日)，澳門發生一宗震驚社會的校園傷人案，高地烏街一間學校的約60多歲女教師遭學生淋潑腐蝕性液體，導致全身多處灼傷。涉案18歲男生手部灼傷，兩人同須送院。司警今日(9月2日)公布案件詳情，指歲男生懷疑不滿受害女教師，以通渠水施襲，造成對方左眼、視力及容貌嚴重且長期受損，左眼有失明可能，案件符合觸犯加重及嚴重傷害身體完整性罪。

司警表示，案中男學生在中二時曾被擔任班主任的涉事女教師批評，感到委屈和被針對。他在中五結業禮後得悉對方將於中六再次擔任自己班主任，擔心再被針對，萌生施襲念頭，企圖使對方無法再任班主任或令自己停學。司警稱，男學生在昨早先到學校附近的超市購買一瓶通渠水，回校後於中六課室門外徘徊，至女教師出現時，將通渠水潑灑她的面部及身體。女教師即時逃走呼救，其他老師聞訊到場制伏男學生並報警。

受害女教師面部及身體多處受傷，經主診醫生診斷，她的左眼有失明可能，左邊面部及身體皮膚約18%面積達三度化學灼傷，傷勢嚴重程度及康復期需再作評估。而涉案男學生在施襲過程中，前臂及手部亦輕度灼傷，預計需15日康復。涉案男學生為正規教育學生，過往在學校並無嚴重違規紀錄，亦無犯罪前科；據了解，他近期在情緒上感到壓力，具體原因仍需調查。