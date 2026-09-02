內地小一開學點名竟有007及圓周率　20後改名風格特殊

又到開學季，內地首批「20後」（2020年出生）小朋友今年正式踏入小學校園。不過，相較過去新生名冊中經常出現「子涵、梓萱、浩然、一諾、梓豪」等常見名字，今年各地小學新生姓名卻出現明顯變化，許多風格特殊、充滿個人特色的名字陸續在網上爆紅。
綜合內媒報道，「子涵梓萱的時代已成過去式」近日登上微博熱搜，引發網友熱烈討論。回顧00後、10後學生的名字，許多家長當年偏好溫柔文藝、古風雅致的取名風格，大量使用寓意美好的熱門漢字，結果造成同名率偏高。過去老師在教室點名時，甚至經常出現一個名字、三四名學生同時站起來的情況。
「子涵梓萱」已成過去式
但如今取名風向似乎正在改變。隨著90後甚至00後成為主要生育族群，新一代父母的取名思維也更加多元，不再一味追求流行榜單上的熱門字，而是強調獨特、有趣、有文化底蘊，以及讓人一聽就記得。
例如，今年各地新生名單中，就出現不少讓人印象深刻的名字，例如「007」（林凌七）、「杜甫」、「圓周率」（袁周律）等，引發網友熱議。
除此之外，也有不少家長重新從古典文學中尋找靈感。例如「丁婉清、張清揚」取自《詩經》「有美一人，清揚婉兮」；「趙一葦、魯一杭」則源自「誰謂河廣，一葦杭之」；「謝伊人」則取自「所謂伊人，在水一方」。
「意蘊偏雅、個性化極強」
甚至在浙江杭州濱江區有小學校長請AI分析這屆新生的姓名特色，結果AI歸納出「姓氏多元、用字考究、意蘊偏雅、個性化極強」等特徵。
進一步分析家長偏好的取名意象，AI製作的統計圖顯示，自然山水類佔20%、品格學問佔15%、氣象光明佔15%、珍寶光華佔12.5%、樂器雅藝佔10%，其他吉祥字則佔27.5%。
校長也舉出一個相當有意境的名字「夏安瀾」。其中「安瀾」有水波不起、天下太平之意，搭配「夏」姓，被形容具有「夏夜平湖」般的畫面感。
另一所學校也出現一對姊妹，姐姐叫「余躍」，妹妹叫「余淵」，名字取自《詩經》「鳶飛戾天，魚躍於淵」，寓意鷹在天空翱翔、魚在水中騰躍，象徵萬物各得其所。
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