內地小一開學點名竟有007及圓周率　20後改名風格特殊

又到開學季，內地首批「20後」（2020年出生）小朋友今年正式踏入小學校園。不過，相較過去新生名冊中經常出現「子涵、梓萱、浩然、一諾、梓豪」等常見名字，今年各地小學新生姓名卻出現明顯變化，許多風格特殊、充滿個人特色的名字陸續在網上爆紅。

綜合內媒報道，「子涵梓萱的時代已成過去式」近日登上微博熱搜，引發網友熱烈討論。回顧00後、10後學生的名字，許多家長當年偏好溫柔文藝、古風雅致的取名風格，大量使用寓意美好的熱門漢字，結果造成同名率偏高。過去老師在教室點名時，甚至經常出現一個名字、三四名學生同時站起來的情況。