台灣的士司機駕車撞台北地檢大門　控訴「司法已死」

台北市一名的士司機疑因不滿司法判決，遭判刑拘役3月，清晨駕車衝撞台北地方檢察署大門，車身印有「司法已死」、「官逼民反」等字樣。事件未造成人員傷亡，的士司機已被警方逮捕。(網上圖片)

在台灣，台北市一名的士司機疑因不滿司法判決，遭判刑拘役3月，今日(3日)清晨駕車衝撞台北地方檢察署大門，車身印有「司法已死」、「官逼民反」等字樣。事件未造成人員傷亡，的士司機已被警方逮捕。

清晨5時許，該名邵姓男司機先駕駛的士在位於台北市博愛路的司法新廈附近繞行，其後將車停在台北地檢署對面。邵姓男子下車移開入口處護欄，再返回車內踩油門衝向地檢署大門，造成玻璃門嚴重碎裂。警方5時46分接報後趕抵現場，將邵姓男子逮捕並查扣車輛。經警方初步檢測已排除酒駕及毒駕可能。

不滿判決遭判刑拘役3月

依照警方調查，邵姓男子涉及過失傷害等3宗案件，均對司法處理結果不滿。其中一宗交通事故案件發生於2023年12月，他駕駛的士變換車道時與一輛摩托車發生碰撞，邵姓男子否認有過失，並質疑摩托車司機提交的行車記錄及事故鑑定結果，但相關主張未獲法院採納。9月1日，台灣高等法院就該案判處其3個月刑期。