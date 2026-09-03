西藏尼泊爾泥石流｜安徽女畢業考上海關 吉隆口岸上班4天遇不幸

中國和尼泊爾邊境上星期發生的嚴重泥石流，西藏一方截至本星期三中午，有21人遇難、541人失蹤，西藏吉隆口岸建築及周邊設施瞬間被夷為平地，大批人員去向未明。內媒報道，口岸其中一名新入職女海關人員僅上班4天就遭遇不幸，親人不捨發文表示「好不容易成為公務員，天災就降臨了，誰能想到第一個月的工資會是撫恤金呢……」。網民感嘆「人生才剛剛開始，卻遭遇如此橫禍，實在令人悲痛」。

「第一個月的工資是撫恤金」 內媒報道，吉隆口岸其中一名24歲失蹤人員李雷陽，是安徽省北部農村地區出生的小孩，一路努力讀書改變命運，中國農業大學研究生畢業後考上公務員，成為海關植物檢疫人員。 李雷陽8月21日到吉隆口岸報到，擔任吉隆海關植物檢疫四級主辦及以下職級，單位在社交平台分享她入職的訊息，形容她「努力踏實、認真勇敢、情緒穩定」。她自我介紹表示，自己踏上雪域高原，真切地讀懂拉藏海關代代堅守的份量，身為新關員，會把對土地的熱愛化作履職動力，守好高原國門生物安全防線。

8月26日尼泊爾發生高位冰岩崩，威力巨大的泥石流直衝吉隆口岸，李雷陽也就此失聯。親人不捨發文表示，「妳說明年春節我們一起帶爸媽去北京，可是沒想到妳才來到口岸上班4天，就再也打不通妳的電話，我和爸爸媽媽都在等妳回家」，感嘆李雷陽是農村走出來的孩子，「一輩子都在考試，只嘗到4天的甜，天災就降臨了，誰能想到第一個月的工資會是撫恤金呢……」。