深圳坪山好去處｜自然博物館外5大地標 文化聚落藝術創意園唔止打卡

位處深圳東北、毗鄰惠州的坪山區，從香港出發車程至少一兩個小時，以往總感覺路途遙遠。但自從深圳自然博物館開幕後，此處開始受到關注。昔日被低估的角落，其實藏着極具地區特色的文化寶藏：百年圍屋裏看戲劇、舊工廠中賞雕塑、草地旁看圖書，還有現代感十足的文藝空間，別具文化氣息。 五大文化地標，五種不同面貌，現在就來一次過解鎖坪山獨特的文化魅力！ 文章出處： 「當代中國」網站 坪山河自然博物長廊 河岸漫步飽覽多種生物 從深圳自然博物館出來，當即無縫踏進另一個文化地標——坪山河自然博物長廊。

長廊沿坪山河而建，全長約38公里，分為東段自然博物步道和西段城市人文步道，東段起點正是深圳自然博物館。 沿河而行，你會經過坪山河濕地、石溪河等生態節點，河岸水清草綠，白鷺成群，棲息鳥類等達2,700多種生物。沿途還設有科普牌和線上導覽系統，掃碼後一邊走一邊認識到眼前的物種與生態。 坪山河自然博物長廊交通︰深圳14號線坪山廣場地鐵站/14號錦龍地鐵站

在坪山濕地公園段，你會看到紅木橋橫跨湖面，倒影浮動，橋身朱紅亮眼，為坪山濕地公園增添了幾分詩意與韻味。東段還設有32個自然觀察點，甚至有機會發現豹貓、遊隼、黑鳶等國家重點保護動物。這裏，就是一座真實的自然博物館。 長廊在碧嶺與水祖坑接入全長約40公里的坪山森林步道，將坪山河、田頭山與馬巒山串聯起來，整體構成全長約78公里的環形步道。 坪山文化聚落 七大館一字排開 還有草地圖書館 喜歡深圳自然博物館的建築風格與規模的話，那坪山文化聚落肯定不會讓你失望。它本身就是一座集大劇院、美術館、展覽館、文化館、圖書館、書城、影院於一身的文化綜合體，七大場館匯聚，規模與多元性同樣令人驚艷。

這座建築群坐落於坪山區匯德路，緊鄰坪山中心公園，是區內重點打造的文化設施，佔地超過7萬平方米，比深圳自然博物館（4.2萬平方米）更大，於2019年起陸續啟用。 坪山文化聚落交通︰深圳地鐵14號線坪山中心站C出口

建築群錯落有致，極具設計感。從外觀看，坪山圖書館40米高螺旋「扭腰」結構外型，非常吸睛；坪山美術館的架空設計，整座建築就像漂浮於空中的方盒；而坪山大劇院外牆則以穿孔鋁板構成，均型格十足。 坪山圖書館內裏設有由不同名家按個人風格布置的「大家書房」，陳列著名家手稿與收藏品，是其他圖書館少見的閱讀空間。美術館本身亦是一件當代藝術作品，清水混凝土建築別具韻味。 無論是文青打卡，還是純粹想找個地方待半天，坪山文化聚落都是一個理想的地方。

坑梓科技文化中心 木拱騎樓與現代建築的大膽創意 喜歡坪山文化聚落的話，坑梓科技文化中心也不能錯過。 它位於坪山區東北角坑梓街道，於2024年才落成啟用，是坪山另一重點文化地標。 與坪山文化聚落一樣，這裏也是多元場館的集合體，分南北兩區：南區為坪山文化館，北區則為快將落成的科技館和書城。 坑梓科技文化中心交通︰深圳14號線坑梓站

所不同的，是這裏的設計更大膽創新。坪山文化館外有一組木拱騎樓設計：一條條由現代木建造的連續拱廊，高低錯落地沿街蜿蜒伸展。拱廊採用溫暖的實木色澤，與混凝土建築形成柔和對比；層層遞進的拱頂結構，既遮陽擋雨，又讓光影在廊下流動變化，極具建築美感。單是為了這條拱廊打卡，已值得專程一探。 坪山長守戲劇谷 百年圍屋裏看戲劇是怎樣滋味? 在百年圍屋裏看戲，是怎樣的滋味？ 位於深圳坪山區馬巒山腳下的長守村，藏着一座近300年歷史的客家圍屋，如今已活化為「長守戲劇谷」。

這裏原本是長守村江氏圍屋，村民遷出後一度荒廢。2023年，坪山區引進國內知名戲劇機構龍馬社，聯手著名導演張國立，以最大程度保留老圍屋的殘牆、古樹和原始肌理為原則，把荒廢的民居變身為集戲劇演出、文化交流於一體的戲劇公社。 坪山長守戲劇谷交通︰深圳16號線東縱紀念館站

核心小劇場可容納300人，採用獨特的五邊形拓撲結構，沿襲了客家圍屋的建築特點。2024年8月正式開放以來，已累計接待遊客超過12萬人次，並獲評廣東省文旅促消費優秀案例。在這裏，你可以在古村的天井旁看一場沉浸式戲劇，或在咖啡廳喝一杯，靜看古村與戲劇擦出的奇妙火花。 坪山雕塑藝術創意園 鎮園之寶有巨人雕塑 喜歡視覺藝術的話，坪山還有一個藏於山腳下的雕塑樂園——坪山雕塑藝術創意園。 它由舊廠房改造而來，前身為「深圳ART藝術家群落」，2011年經政府改造後正式命名。園區佔地近3萬平方米，坐落於馬巒山腳下，緊鄰馬巒山郊野公園。這裏集雕塑創作、藝術展覽、生態休閒、餐飲娛樂於一體，入駐的大部分都是雕塑企業及藝術家工作室。

坪山雕塑藝術創意園交通︰深圳地鐵16號線坪環站或錦龍站