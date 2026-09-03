四川醫院誤收病人冷氣費 院方道歉︰混淆門診及住院

醫院求診竟被收取「冷氣費」？四川省某醫院近日被投訴，有病人求診後發現帳單出現冷氣費（空調降溫費）20元（人民幣，下同）、護理費60元、注射費96元，總計176元。經調查後證實醫護人員將門診誤當成住院病人收費，院方已公開道歉。
據《紅星新聞》報道，通江縣衛生健康局發布通報指出，事件發生於8月31日晚間6時30分，一名病人前往通江縣一間醫院住院部外科求診。病人稱兩天前曾在其他醫院接受左側輸尿管結石體外碎石手術，當時因腰部疼痛，希望繼續接受治療。
院方退回全部費用 包括20元冷氣費
當值醫生評估病情，決定連續2日、共4次的「吊鹽水」治療，並安排病人在外科住院病房接受觀察。
根據通江縣衛健局調查，這次治療費用總共為176元，其中包括2天病房冷氣費20元，每天10元；2天護理費60元，每天30元；以及4次「吊鹽水」注射費96元，每次用藥2組。不過，病人之後要求退費，院方最終退回全部費用，病人隨後離院。
衛健局調查後認定，當值醫務人員誤將「門診病房留觀病人」視為住院病人，因此屬於「誤收費」，並稱此次事件反映醫院在治療流程、收費管理及溝通等方面存在漏洞，對此高度重視並檢討，同時向社會及病人公開致歉。
官方表示，將在全縣醫療衛生系統排查整治醫療收費項目，進一步規範醫療診療及收費行為，嚴格落實公開價格制度，並加強管理醫療服務過程，避免類似情況再次發生。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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