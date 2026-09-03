四川醫院誤收病人冷氣費 院方道歉︰混淆門診及住院

醫院求診竟被收取「冷氣費」？四川省某醫院近日被投訴，有病人求診後發現帳單出現冷氣費（空調降溫費）20元（人民幣，下同）、護理費60元、注射費96元，總計176元。經調查後證實醫護人員將門診誤當成住院病人收費，院方已公開道歉。

據《紅星新聞》報道，通江縣衛生健康局發布通報指出，事件發生於8月31日晚間6時30分，一名病人前往通江縣一間醫院住院部外科求診。病人稱兩天前曾在其他醫院接受左側輸尿管結石體外碎石手術，當時因腰部疼痛，希望繼續接受治療。