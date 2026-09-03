颱風「沙德爾」復活第三度登陸 福建多處暴雨遭水淹街道變河流(有片)

颱風「沙德爾」日前兩度登陸浙江減弱後復活，周四(3日)早上6時30分前後在福建省漳州市漳浦古雷沿海第三次登陸。受沙德爾和持續強降雨共同影響，福建中南部地區迎來強降雨，部分區域出現暴雨到大暴雨，局部特大暴雨。周二至周三，福建寧德和莆田局部地區出現特大暴雨，部分地區出現水浸、樹木倒塌和河道水位暴漲等情況。從網上片段可見，街道變成急湍河流，將汽車和雜物沖走，有民眾被困於洪水中。
颱風沙德爾｜福州等3市停課 部分地區「三停一休」
福州、泉州和漳州3市均已下發緊急通知，要求周四全市幼兒園、中小學校、中職院校、高校及培訓機構全面停課，停止一切教育教學活動。周四上午，漳州市漳浦縣、雲霄縣、詔安縣、東山縣和古雷開發區亦發布啟動停工、停產、停課和休市「三停一休」防禦措施。福州福清市於早上7時50分起發布緊急動員令，至應急響應結束前實行「三停一休」。
Torrential rain from Typhoon Saudel has caused severe flooding in parts of China’s Zhejiang and Fujian, placing the regions’ emergency departments on high alert against flash floods and landslides. pic.twitter.com/kiXkyyFqPJ— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 2, 2026
Due to Typhoon Saudel, overnight rain flooded parts of Fuding, Fujian today. The city raised its flood response to Level I, and closed all schools. pic.twitter.com/xqw49ynWGk— Shanghai Daily (@shanghaidaily) September 2, 2026
Due to Typhoon Saudel, overnight rain flooded parts of Fuding, Fujian today. The city raised its flood response to Level I, and closed all schools. pic.twitter.com/xqw49ynWGk— Shanghai Daily (@shanghaidaily) September 2, 2026