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出版：2026-Sep-03 16:26
更新：2026-Sep-03 16:26

颱風「沙德爾」復活第三度登陸 福建多處暴雨遭水淹街道變河流(有片)

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颱風「沙德爾」復活第三次登陸福建 多處暴雨遭水淹街道變河流(有片)

颱風「沙德爾」為福建多處帶來暴雨，街道變河流，有居民被洪水所困。(互聯網)

颱風「沙德爾」日前兩度登陸浙江減弱後復活，周四(3日)早上6時30分前後在福建省漳州市漳浦古雷沿海第三次登陸。受沙德爾和持續強降雨共同影響，福建中南部地區迎來強降雨，部分區域出現暴雨到大暴雨，局部特大暴雨。周二至周三，福建寧德和莆田局部地區出現特大暴雨，部分地區出現水浸、樹木倒塌和河道水位暴漲等情況。從網上片段可見，街道變成急湍河流，將汽車和雜物沖走，有民眾被困於洪水中。

颱風沙德爾｜福州等3市停課 部分地區「三停一休」

福州、泉州和漳州3市均已下發緊急通知，要求周四全市幼兒園、中小學校、中職院校、高校及培訓機構全面停課，停止一切教育教學活動。周四上午，漳州市漳浦縣、雲霄縣、詔安縣、東山縣和古雷開發區亦發布啟動停工、停產、停課和休市「三停一休」防禦措施。福州福清市於早上7時50分起發布緊急動員令，至應急響應結束前實行「三停一休」。

颱風「沙德爾」復活第三次登陸福建 多處暴雨遭水淹街道變河流(有片) 颱風「沙德爾」復活第三次登陸福建 多處暴雨遭水淹街道變河流(有片) 颱風「沙德爾」復活第三次登陸福建 多處暴雨遭水淹街道變河流(有片) 颱風「沙德爾」復活第三次登陸福建 多處暴雨遭水淹街道變河流(有片) 颱風「沙德爾」復活第三次登陸福建 多處暴雨遭水淹街道變河流(有片) 颱風「沙德爾」復活第三次登陸福建 多處暴雨遭水淹街道變河流(有片) 颱風「沙德爾」復活第三次登陸福建 多處暴雨遭水淹街道變河流(有片) 颱風「沙德爾」復活第三次登陸福建 多處暴雨遭水淹街道變河流(有片) 颱風「沙德爾」復活第三次登陸福建 多處暴雨遭水淹街道變河流(有片) 颱風「沙德爾」復活第三次登陸福建 多處暴雨遭水淹街道變河流(有片) 颱風「沙德爾」復活第三次登陸福建 多處暴雨遭水淹街道變河流(有片) 颱風「沙德爾」復活第三次登陸福建 多處暴雨遭水淹街道變河流(有片) 颱風「沙德爾」復活第三次登陸福建 多處暴雨遭水淹街道變河流(有片) 颱風「沙德爾」復活第三次登陸福建 多處暴雨遭水淹街道變河流(有片) 颱風「沙德爾」復活第三次登陸福建 多處暴雨遭水淹街道變河流(有片) 颱風「沙德爾」復活第三次登陸福建 多處暴雨遭水淹街道變河流(有片)
2023 特大暴雨回顧 2023年特大暴雨回顧。（am730製圖） 2023年特大暴雨回顧。（am730製圖） 2023年特大暴雨回顧。（am730製圖） 2023年特大暴雨回顧。（am730製圖） 2023年特大暴雨回顧。（am730製圖） 2023年特大暴雨回顧。（am730製圖）
打風｜8號風球、9號風球、十號風球、紅雨、黑雨等惡劣天氣及極端情況下工作守則（勞工處） 打風｜8號風球、9號風球、十號風球、紅雨、黑雨等惡劣天氣及極端情況下工作守則（勞工處） 打風｜8號風球、9號風球、十號風球、紅雨、黑雨等惡劣天氣及極端情況下工作守則（勞工處） 打風｜8號風球、9號風球、十號風球、紅雨、黑雨等惡劣天氣及極端情況下工作守則（勞工處） 打風｜8號風球、9號風球、十號風球、紅雨、黑雨等惡劣天氣及極端情況下工作守則（勞工處） 打風｜8號風球、9號風球、十號風球、紅雨、黑雨等惡劣天氣及極端情況下工作守則（勞工處） 打風｜8號風球、9號風球、十號風球、紅雨、黑雨等惡劣天氣及極端情況下工作守則（勞工處） 打風｜8號風球、9號風球、十號風球、紅雨、黑雨等惡劣天氣及極端情況下工作守則（勞工處） 打風｜8號風球、9號風球、十號風球、紅雨、黑雨等惡劣天氣及極端情況下工作守則（勞工處） 打風｜8號風球、9號風球、十號風球、紅雨、黑雨等惡劣天氣及極端情況下工作守則（勞工處） 打風｜8號風球、9號風球、十號風球、紅雨、黑雨等惡劣天氣及極端情況下工作守則（勞工處） 打風｜8號風球、9號風球、十號風球、紅雨、黑雨等惡劣天氣及極端情況下工作守則（勞工處） 打風｜8號風球、9號風球、十號風球、紅雨、黑雨等惡劣天氣及極端情況下工作守則（勞工處） 打風｜8號風球、9號風球、十號風球、紅雨、黑雨等惡劣天氣及極端情況下工作守則（勞工處） 打風｜8號風球、9號風球、十號風球、紅雨、黑雨等惡劣天氣及極端情況下工作��則（勞工處） 打風｜8號風球、9號風球、十號風球、紅雨、黑雨等惡劣天氣及極端情況下工作守則（勞工處） 打風｜8號風球、9號風球、十號風球、紅雨、黑雨等惡劣天氣及極端情況下工作守則（勞工處） 打風｜8號風球、9號風球、十號風球、紅雨、黑雨等惡劣天氣及極端情況下工作守則（勞工處） 打風｜8號風球、9號風球、十號風球、紅雨、黑雨等惡劣天氣及極端情況下工作守則（勞工處） 打風｜8號風球、9號風球、十號風球、紅雨、黑雨等惡劣天氣及極端情況下工作守則（勞工處） 打風｜8號風球、9號風球、十號風球、紅雨、黑雨等惡劣天氣及極端情況下工作守則（勞工處） 打風｜8號風球、9號風球、十號風球、紅雨、黑雨等惡劣天氣及極端情況下工作守則（勞工處） 打風｜8號風球、9號風球、十號風球、紅雨、黑雨等惡劣天氣及極端情況下工作守則（勞工處） 打風｜8號風球、9號風球、十號風球、紅雨、黑雨等惡劣天氣及極端情況下工作守則（勞工處） 打風｜8號風球、9號風球、十號風球、紅雨、黑雨等惡劣天氣及極端情況下工作守則（勞工處） 打風｜8號風球、9號風球、十號風球、紅雨、黑雨等惡劣天氣及極端情況下工作守則（勞工處） 打風｜8號風球、9號風球、十號風球、紅雨、黑雨等惡劣天氣及極端情況下工作守則（勞工處） 打風｜8號風球、9號風球、十號風球、紅雨、黑雨等惡劣天氣及極端情況下工作守則（勞工處） 打風｜8號風球、9號風球、十號風球、紅雨、黑雨等惡劣天氣及極端情況下工作守則（勞工處） 打風｜8號風球、9號風球、十號風球、紅雨、黑雨等惡劣天氣及極端情況下工作守則（勞工���） 打風｜8號風球、9號風球、十號風球、紅雨、黑雨等惡劣天氣及極端情況下工作守則（勞工處） 打風｜8號風球、9號風球、十號風球、紅雨、黑雨等惡劣天氣及極端情況下工作守則（勞工處） 打風｜8號風球、9號風球、十號風球、紅雨、黑雨等惡劣天氣及極端情況下工作守則（勞工處） 打風｜8號風球、9號風球、十號風球、紅雨、黑雨等惡劣天氣及極端情況下工作守則（勞工處） 打風｜8號風球、9號風球、十號風球、紅雨、黑雨等惡劣天氣及極端情況下工作守則（勞工處）
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