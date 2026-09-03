河北家長亮官階 自稱紀委書記求老師「多關照孩子」

一名家長在保定市第一中學的家長群組內發言，自稱是「保定市人民醫院紀委書記」，並透露妻子為「保定學院人事處副處長」，公開要求老師對其孩子「多加關照」。

河北保定發生有公職人員在家長群組「亮官階求特權」，引發內地熱議。一名家長在保定市第一中學的家長群組內發言，自稱是「保定市人民醫院紀委書記」，並透露妻子為「保定學院人事處副處長」，公開要求老師對其孩子「多加關照」。相關聊天截圖在網絡曝光後，引發輿論嘩然，網民質疑有人濫用公職身分施壓及破壞教育公平。當地紀檢監察部門已緊急介入處置。保定市衛生健康委員會初步核實網傳情況屬實，將嚴肅處理。

官方嚴肅查處

保定市衛生健康委員會周四（3日）發布情況通報指，經初步核實，網傳情況屬實，該委將依規依紀嚴肅處理，下一步將加強紀律作風教育，築牢作風防線，誠摯感謝社會各界的監督與支持。涉事的保定一中回應內媒查詢時表示，校方已關注到相關情況，並重申全體教師對所有學生均一視同仁，絕不會對個別學生給予特殊照顧。

內地不少網民留言對冷嘲熱諷，評論這是河北教育界版「我爸是李剛」；有網民則猜測，是家長把群聊錯當成私聊誤發，「竟然不避嫌，還那麼高調」、「曝出身份除了能讓老師照顧，還能『威懾』其他家長」、「肯定是想私信的吧，不小心發到群了」、「好大的官威呀」、「裝都不裝了」、「這沒什麼，簡單的自我介紹罷了」。