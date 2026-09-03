湖南漢冒險提鄰居逃生　被洪水沖走失蹤超過40小時

綜合《極目新聞》等傳媒報道，陳燕平的妹妹表示，8月31日下午6時40分左右，當地受到暴雨影響，門口河流水位快速上升，附近多戶民居也出現水浸。哥哥發現鄰居家水浸後，便前往提醒對方趕快撤離；他認為如果鄰居不在家，就拍攝水浸圖片傳給對方。

湖南近日受到暴雨侵襲，8月31日傍晚，湖南省株洲市炎陵縣壟溪鄉茶壠村一名34歲男子陳燕平，為提醒被水浸的鄰居逃生，冒險前往鄰居家時河水突然暴漲，河水夾著石頭、木頭形成泥石流，男子當場被洪水沖走，截至9月2日已失蹤超過40小時。

然而洪水來得又快又猛，大量上游沖下來的石頭、木頭夾雜泥水形成泥石流，陳燕平瞬間被洪水捲走。妹妹表示，當時她的丈夫也在附近，曾大喊「哥哥趕快跑」，但對方沒有回應。丈夫隨後同樣遭洪水沖走約3、4米，及時爬上岸幸運逃過一劫。

家屬事後立即報警，村、鄉兩級也組織人員沿下游展開搜救，但截至9月2日上午11時仍未找到陳燕平。家屬透露，父母目前非常焦急。

陳燕平父親表示，茶壠村包括兒子在內共有3人遭洪水沖走。《湖南衛視》則報道，目前已尋獲其中1人，仍有2人失蹤。壟溪派出所表示，仍在搜救陳燕平，目前尚無最新進展；壟溪鄉政府也證實茶壠村災情較為嚴重，相關部門正在持續救援。

另據炎陵縣緊急和安全生產委員會消息，截至目前，炎陵全縣共有10個鄉鎮不同程度受災，受災人數12,512人，2人死亡、2人失蹤。應急救援工作持續進行中。