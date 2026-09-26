重慶雞煲由來｜兩個說法皆與重慶無關 「燒雞公」為當地人推介

中國很多地方有「地標美食」，但一些名字帶着地名的食品，卻不一定是源自該地方，重慶雞煲是一個例子。 重慶雞煲又稱重慶雞公煲，近十多年流行於中國沿海地區，在粵港澳更是大受食客歡迎。 它結合了乾鍋和火鍋，先吃後涮，上桌時為香辣惹味的乾鍋雞塊，到大家吃完大部分雞肉後，還可要求店家加入上湯，將之變身火鍋，再涮煮蔬菜和肉類，冬天吃特別滿足。 然而，這帶着「重慶」二字的美食，大概率不是源自地處中國西南、有3,000萬人口的重慶直轄市。在重慶，本地人或會告訴遊客，重慶沒有雞煲，只有一道江湖菜叫「燒雞公」，其口味與沿海的重慶雞煲差別甚大，兩者不是同一回事。另外，當地方言裏很少用到「煲」字。

重慶雞煲由張重慶開創？ 根據媒體報道，目前兩個說法流傳最廣。在第一個說法中，它是上世紀90年代初，一個在上海經營餐飲的福建莆田人所發明的。他名叫張重慶，重慶雞煲就是由他做的雞煲。 不過媒體指出，到目前為止，各方仍未找到該位張先生，甚至沒有任何證據證明此人真實存在，可信性較低。 至於第二個說法，始創者亦是一個1990年初代闖蕩上海的莆田人，叫吳金芳。他發現上海人喜歡吃雞，而食客吃火鍋或麻辣燙時，又總會念叨着重慶，於是靈光一閃，花了4個月研製出了重慶雞煲。

福建莆田人在上海開創 值得注意的是，上述兩個說法中的主角都是莆田人，這不禁令人好奇：福建莆田是否盛產廚師？ 莆田地處福建沿海中部，是天后信仰的發源地，也是全球有名的「鞋都」。該市目前常住人口300多萬，在東南亞和歐美各地還有大約150萬海外莆田人。 莆田或許有不少烹飪高手，然而當地經商傳統深厚，民眾善於經商，商人估計比廚師更多。中國的建材行業、黃金珠寶業、民營醫療領域，莆田商幫舉足輕重。 最後，中國以重慶雞煲為名的食店，有多少是莆田人經營？有重慶雞煲供應的食店不計其數，而目前店名直接有重慶雞煲、重慶雞公煲等字的，有報道稱最少是數千，甚至上萬家，其中90%是由莆田人經營。