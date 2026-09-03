內蒙龍頭科爾沁原切牛肉卷檢出「瓜爾膠」 網民：常被迫學新化學名詞

內蒙古牛肉龍頭企業「科爾沁牛業股份有限公司」有標榜原切的牛肉卷，被檢出含有食用膠「瓜爾膠」。瓜爾膠為合法食品添加劑，但原切牛肉則被禁用。事件引發內地網民熱議，有網民稱加了瓜爾膠，便是合成肉；也有人說，商家這樣做是以次貨扮高檔貨騙錢。不少網民不禁慨嘆現在消費者真不容易，隔三差五就要被迫學習新的化學名詞，「這次要學的是『瓜爾膠』了」。內蒙古通遼市科左後旗市場監督管理局周三(2日)表示，高度重視今次事件，第一時間調查核實。經調查，該批次產品為訂單生產產品，僅供應單一合作企業；已對涉事企業立案，後續處理結果將及時依法公布。

內媒報道，四川省市場監督管理局於8月28日發布一份食品監督抽檢不合格資訊，標稱內蒙古科爾沁牛業股份有限公司生產的一款「科爾沁原切牛肉卷」，被檢出超出範圍使用食品添加劑瓜爾膠。涉事產品規格為盒裝300克，生產日期為2026年1月10日，在成都市武侯區遠景食品經營部被抽樣。根據內地《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》，原切生肉類產品不得使用瓜爾膠，初檢據此判定該產品不合格。報道指，涉事企業對初檢結果提出異議並申請複檢，監管部門委託國家加工食品品質檢驗檢測中心(廣東)對同批次封存的備用樣品重新檢測，最終複檢結論仍為不合格。

科爾沁原切牛肉卷｜瓜爾膠多用於預製肉 可致腸道阻塞 據悉，瓜爾膠是從瓜爾豆中提取的天然增稠劑，在食品工業中常作為黏合劑、保水劑使用，多用於調理肉(又稱預製肉)製品、速凍丸子、重組牛扒等加工食品中，核心作用是將碎肉黏合成型、提升產品持水性、改善入口口感，是重組肉製品的常用原料。而行業共識和消費認知中的「原切牛肉」，指的是直接從牛胴體對應部位分割得到的原生肉塊，全程僅做切割、冷凍處理，不經過重組、黏合、醃制等深加工，生產環節無需也不允許添加任何食品膠類添加劑。而過量攝入瓜爾膠可致腹脹、腹瀉或腸胃痙攣；若劑量極高或人體水分不足，更可能在腸胃劇烈膨脹，引致食道或腸道阻塞。

科爾沁原切牛肉卷｜科爾沁最新回應 內媒指，內蒙古科爾沁牛業股份有限公司成立於2002年，是內蒙古肉牛領域的龍頭企業，「科爾沁」品牌於2005年被國家工商總局認定為中國馳名商標。公開資料顯示，在內地多個網購平台上，「科爾沁」品牌多款產品均屬熱銷。《21世紀經濟》報道，記者採訪了科爾沁牛業質檢部的相關負責人，他表示「抽檢是4月發生的事情，公司整個工廠不存在瓜爾膠產品。公司6月已經向當地市場監管局提交了說明文件」。該負責人同時強調，雖然工廠有調理肉類產品，但所有調理肉類產品輔料中都不存在瓜爾膠。

科爾沁原切牛肉卷｜原切肉成本和售價遠高重組肉 報道認為，打著「原切牛肉卷」名號卻檢出原切肉明令禁用的瓜爾膠，本質是典型的以重組(俗稱合成)調理肉冒充原切肉的造假行為。原切肉的原料成本與市場售價均遠高於重組調理肉，企業通過添加膠類黏合碎肉的方式大幅壓縮生產成本，卻冒用「原切」概念抬高售價賺取差價，不僅違反食品添加劑使用規定，更涉嫌虛假宣傳、欺騙消費者。與此同時，這類以次充好的行為也會擾亂肉類市場的正常經營秩序，擠壓合規生產企業的正當市場空間，逐步消解消費者對整個原切肉品類的信任。

內地網民熱議今次事件，有人認為瓜爾膠為合法添加劑、可以食用，不明白有甚麼問題。其他網民則指出，問題是消費者不知道添加了瓜爾膠，因為有關產品標旁「原切牛肉」，就不應該加入瓜爾膠；若添加瓜爾膠，就不要叫「原切」。報道指，「原切牛肉」在內地又稱「素顏牛肉」，屬鮮凍肉類，特點為不添加水份、醃製劑或食用膠黏合，僅以物理切割方式保留原始肉質。據內地「GB2760-2024食品添加劑使用標準」，生鮮肉、冷卻肉及凍肉一律不得添加任何食品添加劑。