湖南漢意外獲2641兆變「全球首富」　平台誤將ID帳號當成儲值額

據《紅星新聞》報道，依寧鄉市人民法院公布的案情，李姓男子因需要經營網店，多次向上海一間科技公司購買推廣服務。2025年9月27日，他先匯款人民幣1,000元替平台帳戶儲值。科技公司員工卻將一組原本屬於別人的增值帳號ID「2641993383745792」，誤當成儲值金額，將龐大金額匯至李男帳戶。

湖南省寧鄉市一名男子原本只花人民幣1,000元向科技公司購買平台推廣服務，但因該平台員工操作失誤，將儲值帳號ID誤當成儲值金額，令男子帳戶突然多出超過2,641兆元人民幣。男子沒有退還並持續消費，最終遭法院判決須要歸還予科技公司。

李男後來並未主動聯繫科技公司，持續於平台消費。直到2025年10月17日，上海科技公司才發現出錯，隨即凍結李男帳戶，並追討帳戶內剩餘款項，同時終止部分尚未完成的服務，扣回相關費用。

法院判不當得利 返還使用25萬人民幣

法院審理認為，雖然錯誤儲值是科技公司操作失誤造成，但李男在得知帳戶出現異常儲值後持續消費，已因此取得沒有法律依據的不當利益，而科技公司則因此蒙受損失。

經法院核算，扣除李男原本儲值的1,000人民幣後，他多用的儲值金額達25.2萬人民幣。法院最終判決李男須向上海科技公司歸還該筆費用。目前判決已經生效。

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