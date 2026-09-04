抗癌網紅芳芳離世終年39歲 最後願望盼「體面一點地離開」

39歲內地抗癌網紅「芳芳」（本名秦芳）家屬證實，她於9月1日清晨病逝。芳芳2023年確診中末期乳腺癌，癌細胞已轉移至淋巴，接受手術後一度重投工作，但2025年癌症復發，最終因經濟困難無力負擔後續治療，只能依靠止痛藥生活。她曾無奈表示「活一天就是賺一天」，並在生命最後階段向網友求助，希望能「體面一點地離開」。

芳芳病情惡化後，曾獲大批素未謀面的網友伸出援手，協助籌集止痛藥等生活及醫療開支。8月14日，她曾拍攝影片向網友致謝，感謝大家在生活不易的情況下仍願意幫助她；到了8月29日，她上載最後一段影片時已戴上氧氣管，身體極度虛弱，坦言自己「快撐不住」，數日後便傳出離世消息。