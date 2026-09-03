浙江溫州洪水毀鞋廠 鞋漂滿街民眾撿拾

受颱風「沙德爾」環流影響，浙江省部分地區亦降暴雨引發洪災，溫州多間鞋廠被水淹，鞋盒沖至街頭。網上片段可見街頭漂浮大量鞋盒，有村民在水中撿鞋。有鞋廠老闆稱，損失近20萬人民幣，「漂就漂了，撿回去也只能賣三五塊錢，何必多此一舉」。老闆「躺平」操作在網上掀起熱議，部分網民為老闆的清醒點讚，認為泡水鞋存在衛生隱患，撿回去穿容易得腳氣甚至皮膚病，為了佔這點便宜把健康搭進去不值當。但也有不少「人間清醒」的網民一語道破真相：不是老闆不想撿，而是泡水鞋根本不值錢，人工撈鞋的成本可能都比鞋子殘值高，老闆算的是經濟帳。
鞋廠老闆金先生表示，其廠區位於低處，工人外出吃飯期間，洪水湧入廠房，深達50厘米，水位到大腿，機器泡水被逼停工；倉庫兩三千雙鞋被泡，部分被沖走，目前正連夜清淤曬鞋、修設備。他透露，有外貿廠損失高達30萬。另外，溫州一個校園區遭洪水圍困，逾2,500師生滯留在校內。當局用無人機運送水和食物等物資給他們。
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