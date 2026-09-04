姊妺公布86頁PDF「圖文並茂」 指控武大女教授介入父母婚姻毀家庭

兩名自稱是武漢大學化學與分子科學學院教授付磊的女兒，在網上發布多達86頁的PDF材料，實名舉報武漢大學化學與分子科學學院女副教授曾夢琪，涉嫌「權色交易」、學術造假，勾引自己的導師，也就是她們的父親，並破壞其父母婚姻長達十年。事件隨即引發輿論關注，武漢大學發布通報，證實學校紀委已正式受理該舉報並啟動調查。

學校紀委受理舉報啟動調查 9月3日，一份長達86頁的PDF舉報材料在網上流傳，據舉報材料顯示，發布者為兩名年齡分別為20歲和15歲的女孩，其父母均為武漢大學教授。材料圖文並茂指出，曾夢琪原來是她父親的博士研究生，及後成為「小三」留校任教。父親也因此拋棄了她們的母親，跟「小三」生活，母親獨自承擔房貸並撫養兩個女兒。舉報列舉多項細節，包括兩人使用「情侶微信頭像」、實驗室改造成「二人世界」、私自在新聞稿中加入合照，以及女方在男方公務出差時以家屬身分參與接待等。材料還指控女方涉嫌侵佔學生科研成果、違規使用科研經費，以及干預學院的人事任命與招生事務等。

武漢大學及後發布情況通報，稱關注到網上對該校化學與分子科學學院教師曾某某的舉報信息，校方高度重視，正加快推進調查工作。通報特別說明，舉報人曾於8月19日向學校紀委提交材料，紀委已正式受理並通知舉報人。校方強調，相關事項一經查實將絕不姑息，調查結果會及時向社會公布。