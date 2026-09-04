熊貓「香香」人氣不減 日本粉絲六度赴四川「追星」

四川省大熊貓保護研究中心雅安基地，近日吸引大批日本遊客，其中曾租借赴日本的9歲雌性熊貓「香香」，成為日本粉絲焦點。即使香香早在2023年2月離開東京上野動物園返回中國，在部份日本人心目中仍然重要，成為「追星」目標。

日媒《共同社》報道，今年1月，上野動物園最後一對熊貓「曉曉」及「蕾蕾」返回中國，使日本國內陷入「零熊貓」局面。而4月下旬，約10名日本遊客專程來到雅安基地，只為一睹香香風采。

香香現身室外活動區後，遊客立即拿起相機拍照，並興奮討論牠當天的食物，其中一名遊客笑說，「我覺得今天吃的應該是它最喜歡的蘋果。」即使只是觀看熊貓吃東西，日本粉絲依然看得津津有味，拍下照片後更一臉滿足。