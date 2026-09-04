熊貓「香香」人氣不減 日本粉絲六度赴四川「追星」

四川省大熊貓保護研究中心雅安基地，近日吸引大批日本遊客，其中曾租借赴日本的9歲雌性熊貓「香香」，成為日本粉絲焦點。即使香香早在2023年2月離開東京上野動物園返回中國，在部份日本人心目中仍然重要，成為「追星」目標。
日媒《共同社》報道，今年1月，上野動物園最後一對熊貓「曉曉」及「蕾蕾」返回中國，使日本國內陷入「零熊貓」局面。而4月下旬，約10名日本遊客專程來到雅安基地，只為一睹香香風采。
香香現身室外活動區後，遊客立即拿起相機拍照，並興奮討論牠當天的食物，其中一名遊客笑說，「我覺得今天吃的應該是它最喜歡的蘋果。」即使只是觀看熊貓吃東西，日本粉絲依然看得津津有味，拍下照片後更一臉滿足。
來自東京的水口奈津季表示，這已是她第6次前往四川雅安探望香香，「它長得很漂亮，淘氣俏皮的舉動也很有魅力，每次來看都覺得變得更可愛了。」另一名50多歲的日本女性遊客則表示，一直關注香香的成長，「期盼熊貓能夠來到日本。」
回國後一度慌亂
香香3年半前由東京上野動物園返回中國，基地飼養員趙蘭蘭回憶，香香剛返國時承受巨大壓力，一度顯得相當慌亂。她指出，香香對聲音非常敏感，即使只是基地附近自然環境中的風聲、草木晃動，也可能引起牠的警覺。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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