深圳成外國遊客熱點 海上世界、高端商場及文化體驗添魅力

華強北：「科技掃貨」第一街 擁有超過1,670萬訂閱者的科技網紅Linus Tech Tips，來華後當即趕去華強北朝聖，一探這片科技天堂。他用8,000元即場砌機，測試「老外有沒有被坑」，短片播放量超過160萬，評論區裏的科技迷都驚嘆華強北的產品「又多又齊」。 在華強北的數碼門店，手機、耳機、按摩儀、智能手錶林林總總。店員透露，幾乎每天都有海外遊客到店消費，外籍客人平均客單價可達一兩千元，西班牙、泰國部分遊客單次消費可達六七千元。不少人「空手來、滿箱走」，甚至因買太多需要現場買行李箱。

華強北日均客流量75萬人次，每天接待外國人超過8,000人次，商戶銷售外貿佔比普遍超過7成。AI眼鏡、無人機、機械人都是外國人喜愛的產品。 去哪兒旅遊平台《2026上半年入境遊報告》顯示，深圳穩居全國入境遊熱門城市前四，華強北更是躋身全國最受外國遊客歡迎的商圈前十。價錢相宜的科技潮物令華強北成為外國遊客「科技掃貨」的第一站。

機械人6S店：英國網紅穿戴外骨骼大呼驚喜 英國網紅博主Joel and Emilia在《深圳——48小時體驗全球最先進城市》影片中，抵達後第一時間直奔龍崗全球首家機器人6S店。 走進店內，機械臂拉花沖咖啡讓他們驚呼連連；穿上外骨骼裝備行走時，兩人更直呼「像被科技推着走」，驚嘆中國生活彷彿在2100年。 這家集展示、體驗、銷售於一體的6S店，自2025年開業一年來已接待遊客數十萬人次，海外訪客逾三成。機械臂彈奏鋼琴、人形機器人隨節拍起舞，遊客一邊體驗智能遊戲，一邊拍照分享：「親手觸摸、面對面互動，感覺十分奇妙。」

海上世界：深圳蘭桂坊 深圳的吸引力還在於「國際化生活」。蛇口街道是深圳市國際化程度最高的街區之一，有來自超過80個國家和地區的3,000餘名外籍居民生活在此，外籍人口密度位居全市前列。國際學校、跨國公司、高端住宅與老牌外籍酒吧在此交錯分布，在這裏集聚的外國遊客不僅是觀光遊客式的短暫停留，而是真正融入社區的長期居民。 與蛇口街道一街之隔的海上世界，便是外國人最喜歡逗留的地方之一。這裏匯聚數十間西式清吧、墨西哥餐廳、意大利餐廳等各國風味食肆，晚上更是外籍人士最集中的夜生活地帶，被譽為深圳「蘭桂坊」。

高端商場雲集 連公園都吸引 深圳的高端商場與城市建築，同樣是外國遊客鏡頭下的焦點。羅湖萬象城匯聚國際奢侈品牌與潮流首店，是購物休閒的熱門地標；南山萬象天地以「街區+mall」的開放式設計，更是年輕人的時尚據點。 而深圳的公園更顛覆想像，深圳灣公園坐擁絕美濱海步道與候鳥景觀，在蓮花山公園可俯瞰城市天際線。這些免費的綠色空間，讓外籍遊客在享受科技與繁華之外，也能躺在草地上曬太陽、吹海風，享受漫活時光。 尖沙咀「五支旗杆」今有杆無旗 昔日約會熱點多回憶