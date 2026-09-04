北京壽司郎小孩座位上小便 店方稱已消毒

北京壽司郎近日爆出令人咋舌的一幕，有食客拍片指昨日（9月3日）在北京海淀大悅城壽司郎分店內，目睹一名家長在座位上以膠杯為孩子「接尿」，影片在網路流傳，引發熱議。
綜合傳媒報道，目擊的王姓女子表示，她當時在店內用餐，發現有家長在座位上替孩子「接尿」後，立即拿出手機拍攝影片，並向店內工作人員反映情況。她又稱，期間曾有店員兩度經過相關位置，但沒有上前制止。
對於為何沒有及時介入，王女說，店員向她解釋，影片中經過現場的工作人員屬於普通員工，「無權制止此類行為」。事件曝光後，影片迅速引發討論，不少網友認為，在餐廳用餐區進行此類行為極不妥當，除了涉及公共衛生，也可能影響其他消費者的用餐體驗。
店方已扔棄相關餐具
對此，壽司郎海淀大悅城店工作人員今（9月4日）證實，當天店內確實發生上述情況，工作人員表示，店方發現後已立即採取處置措施，首先為涉事顧客更換座位，並即場為相關座位消毒。至於該座位使用過的餐具，也全部棄處理，以降低相關衛生風險。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。