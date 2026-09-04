北京壽司郎小孩座位上小便 店方稱已消毒

北京壽司郎近日爆出令人咋舌的一幕，有食客拍片指昨日（9月3日）在北京海淀大悅城壽司郎分店內，目睹一名家長在座位上以膠杯為孩子「接尿」，影片在網路流傳，引發熱議。

綜合傳媒報道，目擊的王姓女子表示，她當時在店內用餐，發現有家長在座位上替孩子「接尿」後，立即拿出手機拍攝影片，並向店內工作人員反映情況。她又稱，期間曾有店員兩度經過相關位置，但沒有上前制止。

對於為何沒有及時介入，王女說，店員向她解釋，影片中經過現場的工作人員屬於普通員工，「無權制止此類行為」。事件曝光後，影片迅速引發討論，不少網友認為，在餐廳用餐區進行此類行為極不妥當，除了涉及公共衛生，也可能影響其他消費者的用餐體驗。