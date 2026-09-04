52名新加坡人在廣西涉傳銷騙局被捕 疑為「1040陽光工程」

52名新加坡公民涉嫌在中國廣西參與傳銷騙局，被內地當局拘捕，涉及活動相信是流傳已久的傳銷騙局「1040陽光工程」，是迄今涉及最多新加坡人在海外被捕的單一事件。在北京，外交部發言人郭嘉昆表示，中方依法查處在華外國公民違法犯罪案件，並充分保障當事人合法權利。

新加坡外交部和警察部隊發表聯合聲明，稱接獲中國通知，得知52名公民被捕和拘留，新加坡駐華大使館及駐廣州總領事館，已經對被捕人進行3次探視，了解他們的身心狀況，當局將繼續與中方有關部門接洽，向涉案人及其家屬提供領事協助。新加坡外交部兼內政部第二部長沈穎表示，已經與大部份被捕人的家屬見面，承諾會盡可能提供協助，但強調不會干預其他國家的司法程序和刑事調查。