西藏尼泊爾泥石流｜吉隆口岸遭夷平 樟木口岸海關邊檢場地移新址

尼泊爾與中國西藏邊境地區8月26日遭受嚴重泥石流災害，兩國遇難人數破千，另有逾5000人失蹤，西藏一側的吉隆口岸被夷為平地。周四（9月3日），西藏自治區聶拉木縣人民政府發佈公告，9月5日起調整樟木口岸的通關查驗場地，指該口岸地處高山峽谷地帶，地質災害風險突出。

公告稱，為守護出入境人員人身、財產安全，維護口岸正常通關和邊境地區通行秩序，現對樟木口岸通關查驗場地進行調整。自9月5日10時起，樟木口岸海關、出入境邊防檢查作業場地調整至樟木原進口貨物臨時查驗區。