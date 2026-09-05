武漢男胃痛被誤診患癌　切除全胃後驗出「沒有癌細胞」

印尼約有2000名學生與教師疑似因食用政府免費供餐而出現食物中毒症狀。（示意圖／AI生成）

家住武漢市的吳姓男子因胃痛送醫，醫生診斷為胃癌，動了手術切除胃，沒想到化驗結果竟然沒有癌細胞，讓他傻眼。據內媒報道，吳男回憶當天他因為胃痛到直不起腰，被家人緊急送醫。原本初步檢查為胃潰瘍，醫生為了進一步確診，安排了胃鏡檢查。

當時醫院建議他住院治療，但吳男妻子是另一家醫院的護士，拿着他的檢查報告請一名胃腸科教授幫忙看看，不料該名教授懷疑是胃癌。在家人勸說下，吳男轉院治療。

原報告寫「未見癌細胞」

第二間醫院的主治醫生無視原醫院的報告單，組織切片檢查結果寫明「未見癌細胞」，仍堅持胃癌的懷疑，建議手術切除吳師傅四分之三的胃。