武漢男胃痛被誤診患癌　切除全胃後驗出「沒有癌細胞」

家住武漢市的吳姓男子因胃痛送醫，醫生診斷為胃癌，動了手術切除胃，沒想到化驗結果竟然沒有癌細胞，讓他傻眼。據內媒報道，吳男回憶當天他因為胃痛到直不起腰，被家人緊急送醫。原本初步檢查為胃潰瘍，醫生為了進一步確診，安排了胃鏡檢查。
當時醫院建議他住院治療，但吳男妻子是另一家醫院的護士，拿着他的檢查報告請一名胃腸科教授幫忙看看，不料該名教授懷疑是胃癌。在家人勸說下，吳男轉院治療。
原報告寫「未見癌細胞」
第二間醫院的主治醫生無視原醫院的報告單，組織切片檢查結果寫明「未見癌細胞」，仍堅持胃癌的懷疑，建議手術切除吳師傅四分之三的胃。
手術做了四個小時後，護士出來告訴家屬，因為懷疑胃癌，手術方案從切除四分之三胃，變成了全胃切除。更離譜的是，7天後他們才知道，手術後的檢驗結果，切掉的整個胃和15個淋巴組織，都沒有檢查出癌細胞。
院方負60%責任
得知真相的吳男氣炸，明明不是胃癌，但是整個胃都被切除了，吳先生認定這是醫療事故。但當事醫院不認同，雙方協商無果。最終經專業司法鑑定聽證，得出明確結論：當事醫院有明顯醫療過失，對本次損害後果負60%主要責任。
最終，法院判決醫院方賠償吳先生醫療費、殘障賠償金，營養費、護理費等，賠償的損失為201,083元人民幣（約23.5萬港元），另外還需付2萬人民幣（約2.34萬港元）的精神損害賠償。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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