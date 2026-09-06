颱風沙德爾｜江西被大雨重創　泥石流釀1死11失蹤

據遂川縣防汛抗旱指揮部發出的聲明表示，受颱風「沙德爾」帶來的連日強降雨影響，9月5日凌晨4時多，遂川縣高坪鎮明坑村石下組發生泥石流，造成12棟房屋受損，其中8棟房屋完全損毀、4棟房屋一般受損。

颱風沙德爾帶來連日大雨，在內地各地造成災情。江西省吉安市遂川縣9月5日凌晨發生泥石流，已知造成1人死亡、11人失蹤。

8棟房屋完全損毀 救出3人

目前，已救出3人，其中2人身體狀況良好、1人死亡，尚有11人失蹤。

大雨除了造成泥石流之外，也沖毀了一座橋樑。雩田鎮橫跨遂川江幹流的雩田老橋在持續強降雨引發的水位暴漲中橋面被濁浪捲走，河道裡只剩下幾座橋墩。所幸在此之前，當局就已禁止出入，因此沒有造成傷亡。

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