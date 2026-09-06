熱門搜尋:
西藏尼泊爾泥石流 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 叡璟 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
中國
出版：2026-Sep-06 10:40
更新：2026-Sep-06 10:40

颱風沙德爾｜江西被大雨重創　泥石流釀1死11失蹤

分享：
颱風沙德爾｜江西被大雨重創　泥石流釀1死11失蹤

颱風沙德爾｜江西被大雨重創　泥石流釀1死11失蹤

颱風沙德爾帶來連日大雨，在內地各地造成災情。江西省吉安市遂川縣9月5日凌晨發生泥石流，已知造成1人死亡、11人失蹤。

據遂川縣防汛抗旱指揮部發出的聲明表示，受颱風「沙德爾」帶來的連日強降雨影響，9月5日凌晨4時多，遂川縣高坪鎮明坑村石下組發生泥石流，造成12棟房屋受損，其中8棟房屋完全損毀、4棟房屋一般受損。

颱風｜車保4大關鍵事項　打風水浸壞車點先有得賠？ 颱風｜車保4大關鍵事項　打風水浸壞車點先有得賠？ 颱風｜車保4大關鍵事項　打風水浸壞車點先有得賠？ 颱風｜車保4大關鍵事項　打風水浸壞車點先有得賠？ 颱風｜車保4大關鍵事項　打風水浸壞車點先有得賠？ 颱風｜車保4大關鍵事項　打風水浸壞車點先有得賠？ 颱風｜車保4大關鍵事項　打風水浸壞車點先有得賠？

8棟房屋完全損毀 救出3人

目前，已救出3人，其中2人身體狀況良好、1人死亡，尚有11人失蹤。

大雨除了造成泥石流之外，也沖毀了一座橋樑。雩田鎮橫跨遂川江幹流的雩田老橋在持續強降雨引發的水位暴漲中橋面被濁浪捲走，河道裡只剩下幾座橋墩。所幸在此之前，當局就已禁止出入，因此沒有造成傷亡。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

訂閱 《am730》 電子報
每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務