貴州男被嘲性能力殺妻分屍　死者家屬不滿僅判無期徒刑

貴州一名張姓男子疑不滿妻子嘲笑其性能力「不行」，憤而掐死對方，事後更用水煮、分屍等方法棄屍。直至6年後警方透過DNA比對發現死者頭顱揭發案件。貴陽市中級人民法院日前一審判處犯人無期徒刑，但死者家屬認為判刑太輕，將上訴要求改判死刑。 張男冒充死者傳訊息「離家出走」 綜合傳媒報道，黃姓女子1981年出生，2010年離婚後，經人介紹認識1975年出生的張男，兩人於2012年結婚，婚後育有2名女兒。夫妻共同經營小型餐廳，原本生活平靜，直至2019年1月20日起黃女突然失蹤。

黃女哥哥表示，當天他多次聯絡妹妹都無人接聽，直到深夜才收到訊息，隔天凌晨黃女更在社交平台留言稱要「離家出走」。此後她僅偶爾以文字回覆家人，約10日後便徹底失去聯絡。張男當時則告訴家屬，黃女疑似因婚外情離家出走，也未積極尋找失蹤的妻子。 詭異的是，警方後來調查發現，黃女平時習慣以語音訊息聊天，但從2019年1月21日至2月25日，帳號卻全部改以文字與親友聯繫，讓家屬更加懷疑。 失蹤6年憑DNA破案 直到2025年3月，警方正式立案調查。DNA比對發現，2019年3月18日在貴陽一處山區發現的無名女性頭顱，與黃女父母的DNA具有親緣關係，加上餐廳距離頭顱地點不遠，黃女微信帳戶內的資金也全部轉入張男名下，因此鎖定張男為疑犯。

稱妻子自爆墮胎源自出軌 2025年9月2日，張男向警方坦承殺妻，供稱兩人婚後性生活不協調。他表示2019年1月19日當晚，黃女士在夫妻言語刺激他，稱其「不行」，還說之前墮胎的骨肉不是張某的，讓他「失去理智」，盛怒下將妻子掐死。事後更將遺體分屍，透過水煮、分屍等方式處理。他甚至拿妻子手機冒充她本人，不斷傳訊給親友，營造「離家出走」假象。 貴陽市法院9月4日一審判處嫌犯張某無期徒刑，認定張男構成故意殺人罪，並認為分屍、棄屍是為掩蓋殺人罪行，不能僅以毀壞屍體罪論處。考量案件源於家庭矛盾，加上張男認罪，因此判處無期徒刑。