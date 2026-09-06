山東臨清大橋橋板脫落 22歲男子探祖母墮橋亡

山東省臨清市月前發生橋板脫落意外，22歲河北男子趙鑫水行過臨清先鋒大橋時，腳下橋板突然斷裂，由高處墜進衛運河，遺體在翌日才被發現。趙家痛失愛子後告上法院索償，預計9月8日開庭審理。

過橋墜10米深河亡

據《澎湃新聞》報道，趙鑫水原籍河北臨西縣，但長期居住在山東臨清市。事發為7月24日早上7時多，他準備前往醫院探望住院的祖母，家人原欲駕駛電動車載他，但由於橋面顛簸，他改成徒步過橋途中卻發生致命意外。

閉路電視影片顯示，趙鑫水當時正常沿著人行步道行走，前後也都有其他行人，突然腳下疑似一塊橋板脫落，他連同橋板一同墜進十多米深的河道中。家屬提供的照片則顯示，橋面靠近圍欄處出現數平方米的大洞。