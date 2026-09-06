山東臨清大橋橋板脫落 22歲男子探祖母墮橋亡

山東省臨清市月前發生橋板脫落意外，22歲河北男子趙鑫水行過臨清先鋒大橋時，腳下橋板突然斷裂，由高處墜進衛運河，遺體在翌日才被發現。趙家痛失愛子後告上法院索償，預計9月8日開庭審理。
過橋墜10米深河亡
據《澎湃新聞》報道，趙鑫水原籍河北臨西縣，但長期居住在山東臨清市。事發為7月24日早上7時多，他準備前往醫院探望住院的祖母，家人原欲駕駛電動車載他，但由於橋面顛簸，他改成徒步過橋途中卻發生致命意外。
閉路電視影片顯示，趙鑫水當時正常沿著人行步道行走，前後也都有其他行人，突然腳下疑似一塊橋板脫落，他連同橋板一同墜進十多米深的河道中。家屬提供的照片則顯示，橋面靠近圍欄處出現數平方米的大洞。
事發一天後，死者遺體在事發地點下游約4公里處被打撈上岸。雪上加霜的是他的祖母在孫子死後9日，也因疾病及遭受噩耗打擊而離世。
列省級文物保護單位 3個月前才被點名「危橋」
公開資料顯示，臨清先鋒大橋在1959年建成，由蘇聯專家協助興建，是當時內地具有代表性的大型橋樑。1974年大橋擴建後橫跨衛運河，連接山東、河北兩地；1992年新衛運河大橋通車後，先鋒大橋才停止機動車通行，只允許行人及非機動車使用。2013年更被列為山東省省級文物保護單位。
然而，這座老橋年久失修，意外發生前約3個月，臨清河務局聯合檢察院、法院等單位召開專題會議，直指先鋒大橋建成年代久遠、失修老舊，圍欄出現水泥脫落、鋼筋外露及鏽蝕等問題，構成「重大安全隱患」，並要求限期完成整改。
事發後，大橋曾於8月9日至19日全面關閉施工，原本斷裂處被厚鐵板覆蓋，並設置「此處危險、禁止踩踏」警示。施工結束後，行人及非機動車恢復通行。
對於為何多年未完成整體修繕，臨清市住建局表示，大橋涉及跨省交通，加上屬省級文物保護單位，維修必須經省級文旅部門批准，目前只能先採取臨時防護措施。相關人士稱，由於橋樑結構特別，平時巡查時橋板斷裂風險「不易察覺」。
死者家屬索償
趙鑫水父母如今已將臨清市住建局、文旅局、交通運輸局及先鋒路街道辦告上法院，要求賠償死亡賠償金、喪葬費及精神損害撫慰金等。案件已於8月14日獲立案，預計9月8日開庭審理。
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