腸癌患者不滿治療效果闖醫院算帳 刺傷無辜醫生

貴州貴陽一名腸癌患者因不滿治療效果，將刀具藏在錦旗中帶入醫院「算帳」。他因未能找到主診醫生，隨機刺傷另一名醫生，對方身中多刀一度在ICU搶救。

貴陽市公安局南明分局9月6日凌晨發佈警情通報，稱9月4日9時許，貴州省某醫院發生刑事案件，致1人受傷。該局迅速出動，當場拘捕疑兇。目前，傷者已送院救治，傷勢穩定，現無生命危險。胡姓疑犯已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步調查。

主診醫生逃過一劫

據此前媒體報道，疑犯為一名腸癌患者，事發當天，他將刀具藏在錦旗中帶入醫院，原本打算尋找此前為其治療的主診醫生，但未能找到對方。隨後，他將目標轉向旁邊科室的一名醫生，持刀行兇。