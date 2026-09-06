腸癌患者不滿治療效果闖醫院算帳 刺傷無辜醫生

貴州貴陽一名腸癌患者因不滿治療效果，將刀具藏在錦旗中帶入醫院「算帳」。他因未能找到主診醫生，隨機刺傷另一名醫生，對方身中多刀一度在ICU搶救。
貴陽市公安局南明分局9月6日凌晨發佈警情通報，稱9月4日9時許，貴州省某醫院發生刑事案件，致1人受傷。該局迅速出動，當場拘捕疑兇。目前，傷者已送院救治，傷勢穩定，現無生命危險。胡姓疑犯已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步調查。
主診醫生逃過一劫
據此前媒體報道，疑犯為一名腸癌患者，事發當天，他將刀具藏在錦旗中帶入醫院，原本打算尋找此前為其治療的主診醫生，但未能找到對方。隨後，他將目標轉向旁邊科室的一名醫生，持刀行兇。
傷者行動不便身中多刀
受傷醫生系該院肛腸科駐院醫生，因患小兒麻痺症而行動不便，面對襲擊時未能及時躲避。該醫生身中多刀，曾一度在ICU接受搶救。
醫院在9月4日推文中夫到，「坐診排班2026年9月7日—2026年9月13日坐診資訊提前知」，該醫生還在正常排班。目前，院方已撤下該醫生的專家門診資訊和相關醫生介紹，一直到9月20日肛腸科都無法掛號。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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