新疆慕士塔格峰2號冰川雪崩　遊客拍下驚險一刻

一名來自深圳的彭姓遊客回憶，當時一行人剛下山坐下休息，突然聽到巨響，朋友大喊「雪崩了」，轉頭便看到大片冰雪從山坡上快速滑落。她表示，當時甚至一度感覺雪崩方向朝著先前經過的區域逼近，幸雪崩在中途停止，才沒有造成實際威脅。

綜合《央視新聞》、《三湘都市報》報道，雪崩發生在8月31日，地點位於布倫口鄉一帶。當時有遊客在附近拍攝到慕士塔格峰山體突然出現大規模雪崩，大量積雪從海拔7,000多米處崩裂，伴隨冰雪碎屑一路向下傾瀉，整片山谷瞬間被白色雪霧籠罩。

新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿克陶縣的慕士塔格峰2號冰川日前發生雪崩，大量冰雪從高處瞬間崩落，形成寬達數百米的巨大雪霧與「白色雪牆」，沿著山谷猛烈奔流。

消防部門表示，雪崩發生地點屬於無人區，而且距離交通幹道較遠，目前沒有人命傷亡或財產損失。

據悉，慕士塔格峰主峰海拔7,546米，長年受到冰雪及冰川覆蓋；其中2號冰川屬於未對外開放的高危區域，冰川活動風險較高。克孜勒蘇州官方資料也顯示，公格爾—慕士塔格區域分布大規模冰川群。

值得注意的是，阿克陶縣近期山區天候也較不穩定。當地氣象、自然資源及應急管理部門9月4日發布地質災害氣象風險藍色預警，提醒部分山區須防範崩塌、滑坡及泥石流等災害，並特別指出高溫融雪可能增加地質災害風險。

阿克陶縣文化旅遊部門9月5日也發布安全提醒，指出慕士塔格峰未開放的高危管控區域地形複雜、氣候多變，且通信訊號薄弱、救援條件較差，禁止遊客擅自進入，並嚴禁遊覽、行山、探險、穿越及拍攝等涉險活動。