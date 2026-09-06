甘肅榆中爆「染色」萵筍食安風波　6間企業遭立案調查

甘肅蘭州榆中縣爆出「染色」萵筍食安事件。有網民周六(5日)發布短片，指走訪榆中縣13間蔬菜倉庫，當中超過半數疑似使用液體浸泡萵筍。其中一處現場更發現標示為「複配食品添加劑複配著色劑」的產品，顏色為果綠。甘肅榆中縣農業農村局、榆中縣市場監管局同日發布通報，稱當局檢查了全縣53間蔬菜收購倉儲經營者，發現有6間企業在萵筍收購環節，違法使用了果綠食品添加劑，即時依法立案查處；當局同時約談其他蔬菜收購倉儲經營者作出警示。

事件起因於博主「大雷的食品科普日常」發布上述短片。《新京報》稱，該博主從3間蔬菜倉庫抽取用於浸泡萵筍的溶液樣本，經檢測，兩份溶液中檢出亮藍和檸檬黃。記者周六從蘭州榆中縣政府部門獲悉，此前當地農業農村局等部門已介入調查，該添加劑不允許在蔬菜中添加使用，初步檢測未發現農藥超標使用等問題，相關部門已銷毀涉事萵筍，並對涉事人員立案調查。

染色萵筍｜有關添加劑不可用於蔬菜

《荔枝新聞》報道，當地農監中心一工作人員表示，涉事萵筍添加的檸檬黃和亮藍，本身屬於合規食品添加劑，但根據國家食品安全標準，色素嚴禁用於新鮮生鮮蔬菜，可用於糖果、飲料等類別。另一工作人員表示，除色素外，涉事萵筍未檢出重金屬、甲醛等有毒有害物質，已啟動常態化巡查監督，杜絕類似違規行為。