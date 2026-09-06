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出版：2026-Sep-06 22:47
更新：2026-Sep-06 22:47

藥房兼職疑遭老闆下藥 台灣女大學生強撐回家「斷片」 疑犯竟稱開玩笑

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藥房兼職疑遭老闆下藥 台灣女大學生強撐回家「斷片」 疑犯竟稱開玩笑

閉路電視拍下女事主喝水後察覺味道有異，扭開保溫水樽查看，老闆卻「扮懵」。(互聯網)

台灣爆出嚇人意圖迷暈案。新北市淡水區涉嫌對兼職女大學生下藥，事敗後辯稱「測試藥效」，還說只是開玩笑，被輿論炮轟十分無恥、「當大家智障」。警員調查時，老闆稱沒開店內閉路電視，卻被警員發現他事後將閉路電視格式化，但在雲端找到檔案證實他落藥。畫面可見到女學生發現保溫杯內的水味道有異，嘗試打開杯蓋不果，最後叫老闆幫忙打開，看見杯裡水變得奇怪。女學生向老闆說「為甚麼阿」，對方卻「扮懵」，期間曾兩度問女學生是否需要他送回家，想起也令人心寒。女學生強撐不適堅持獨自回家，最後說要提告。老闆繼而問她是否走路回去，女學生機警地答乘坐巴士。老闆在她走後急忙關上店門收舖。

台女大學生遭下藥｜「硬著頭皮回家後直接斷片」

女大學生的家人在網上發文披露事件，擔心其他兼職學生「中招」。帖文指，妹妹準備升大四，在該藥局打工快一年，結果卻在上周三(8月26日)被老闆下藥。她當時還不知道被下藥，但水變很苦，後來好像快昏倒，「硬著頭皮回家後直接斷片」，而且好像才喝一點點，可見藥效強勁。帖文提到他們隔天報警，雖破案了，但那間藥房目前還在營業，好像還有一位淡江的學妹將入職，希望對方能看到此文。警員8月29日持搜查令到藥方搜查，幸閉路電視片段上載到雲端，揭發老闆的惡行。閉路電視拍到他下藥後還特地搖晃水瓶。警方初篩水瓶驗出第三、四級毒品苯二氮平類呈陽性反應，全案已依違反《毒品危害防制條例》函請士林地檢署偵辦。

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台女大學生遭下藥｜老闆：測試藥效

中天新聞報道，涉事藥房老闆受訪時辯稱，有關藥物為民眾回收的精神科管制藥，自己僅是想「測試藥效」，原以為對方喝一口發覺異狀就會吐掉，打算順勢當成玩笑撫平，甚至拿出過往與該名女大學生融洽的對話紀錄，強調一直將她視為親妹妹。報道指，該名藥劑師現年50歲、姓陳，已婚且育有子女，過去曾在大型醫院服務多年，2年前才落腳淡水開業。身為專業醫事人員，他不僅未依規定通報處理回收的管制藥品，反而私自拿來對員工下藥，專業形象與醫藥倫理遭受嚴重質疑。

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