西藏尼泊爾泥石流｜西藏增至43人遇難519人失聯 將研吉隆口岸功能恢復等事宜

中國和尼泊爾邊境上月26日發生的嚴重泥石流，中方周日公布截至周六傍晚6時，西藏吉隆增至43人遇難、519人失蹤，救援人員在核心區域展開地毯式搜索，至今救出兩人，發現超過990件遺物。經反覆核查，外籍失聯人員有261人，涉及23個國家，中方已經通過外交渠道及時向相關國家駐華使館通報有關信息，累計接聽509個失聯外籍人員家屬熱線電話。
當地已成立專家團隊，調集60多名法醫技術人員，啟用3個專門實驗室，配備先進儀器開展遇難人員身份識別工作，目前已經確認了部分遇難人員的身份。
組織境外傳媒到現場採訪
國務院新聞辦會同外交部組織境外傳媒到西藏吉隆泥石流災害現場採訪，來自美國、英國、俄羅斯、印度、巴基斯坦、新加坡、巴西等國家及地區的記者參與。記者團深入吉隆口岸等受災區域，具體了解災情、救援及恢復重建相關情況。他們離開災區後，參加泥石流災害應急救援指揮部組織的中外傳媒見面會。現場影片和照片顯示，原本五層高的吉隆口岸大樓已經消失，唯一仍然能夠見到的是附近一座水塔的一部分，救援人員利用工具清理泥漿，挖泥機就在旁邊待命。
日喀則市委副書記、代理市長羅布次仁稱，下一步將對周邊災害風險深入評估，對吉隆口岸相關功能恢復等事宜進行深入研究和論證。。他指吉隆口岸歷史悠久、通行條件良好、人員往來密切，是功能較為完善的對尼陸路通商口岸。過去5年，吉隆口岸通關貨值累計140億元人民幣（約164億港元）、貨重近40萬噸，2025年通關貨值佔日喀則全市42%，外貿進出口額佔日喀則全市58%。
尼泊爾警方昨日說，至今在災區發現1344具遇難者遺體，另外有4898人失蹤。
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