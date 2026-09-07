西藏尼泊爾泥石流｜西藏增至43人遇難519人失聯 將研吉隆口岸功能恢復等事宜

西藏尼泊爾泥石流｜國務院新聞辦會同外交部組織境外傳媒到西藏吉隆泥石流災害現場採訪。原本五層高的吉隆口岸已經消失，唯一仍然能夠見到的是附近一座水塔的一部分(路透社)

中國和尼泊爾邊境上月26日發生的嚴重泥石流，中方周日公布截至周六傍晚6時，西藏吉隆增至43人遇難、519人失蹤，救援人員在核心區域展開地毯式搜索，至今救出兩人，發現超過990件遺物。經反覆核查，外籍失聯人員有261人，涉及23個國家，中方已經通過外交渠道及時向相關國家駐華使館通報有關信息，累計接聽509個失聯外籍人員家屬熱線電話。

當地已成立專家團隊，調集60多名法醫技術人員，啟用3個專門實驗室，配備先進儀器開展遇難人員身份識別工作，目前已經確認了部分遇難人員的身份。