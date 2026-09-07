北上消費｜深圳口岸今年客流破2億人次 香港旅客增一成

深圳市口岸辦周日(9月6日)透露，截至9月5日，2026年深圳口岸累計查驗出入境人員突破2億人次，較2025年提前28天達成。深港人員往來繼續是口岸客流基本盤，今年首8個月香港居民出入境達9931.66萬人次，同比增長10.63%，雙向流動保持旺盛。 不過，香港旅客佔總客流比重由75.01%降至73.87%，其他境外訪客實現增長。首8個月，來自外國、澳門特區、台灣地區等訪客合計228.33萬人次，同比大增24.62%，外籍商務、旅遊訪客貢獻主要增量。 隨着免簽政策持續擴大，疊加APEC「中國年」帶動國際經貿、會展、旅遊需求，大量外籍人士選擇經深圳陸路口岸進出粵港澳大灣區。深圳市口岸辦預計下半年陸路口岸外籍客流增速有望維持28%以上，全年外國人等其他訪客總量有望突破480萬人次。

深圳市口岸辦表示，會主動建立常態化周度保障機制，智慧通關建設同樣助力外籍客流通關提速，皇崗、福田、羅湖等六大重點口岸全面投用智能快捷通道人臉識別無感通行，每3名旅客就有1人使用刷臉通關，整體通關效率提升37.2%。